Berenberg: ‘Markt verwacht te veel van DEME'

In de baggersector verkiest het beurshuis Berenberg momenteel Boskalis boven CFE, het moederbedrijf van DEME. Dat heeft met te hoge marktverwachtingen en de beurskoers te maken.

Berenberg start donderdag de opvolging van de twee beursgenoteerde baggeraars die wereldwijd een dominante rol spelen in de sector. Het Nederlandse Boskalis krijgt meteen een koopadvies. Het koersdoel van 28 euro biedt 37 procent opwaarts potentieel. Over CFE zijn analisten Christoph Greulich en Anna Patrice op het eerste zicht iets minder positief: de Brusselse bouwgroep, met als voornaamste actief het baggerconcern DEME, krijgt een houden-advies en een koersdoel van 97,50 euro. Om daar te geraken moet het aandeel nog 11 procent stijgen.

Vanwaar het verschil in advies? Met de baggersector zelf heeft het niets te maken. Berenberg is er zonder meer positief over. Baggeraars profiteren van een aantal langetermijnevoluties en megatrends. Baggerwerken komen immers te pas bij bijna alle watergebonden infrastructuurprojecten, of het nu om de bouw van havens of de aanleg van vaargeulen gaat, ontwikkelingen in de offshore energiesector, landwinning voor stadsontwikkeling of kustbescherming. Door de groei van de wereldbevolking, de toenemende verstedelijking en de stijgende zeeniveaus zal de vraag naar landwinningswerken en kustversterking de komende jaren alleen maar toenemen.

De grote baggerbedrijven hebben als voordeel dat de markt sterk geconcentreerd is. Driekwart van de vrije baggermarkt is in handen van de ‘grote vier’: de Nederlandse spelers Boskalis en Van Oord en de Vlaamse baggeraars DEME en Jan de Nul. Bovendien zijn veel expertise en zware investeringen vereist zijn om in de sector een rol van betekenis te spelen.

‘Na verscheidene jaren van dalende omzet in de sector, vooral ten gevolge van het sterk terugschroeven van ontwikkelingen in de olie- en gassector sinds 2014, geloven we dat de baggermarkt nu weer op het groeipad zit’, schrijven de Berenberg-analisten.

Boskalis

Wat het onmiddellijk potentieel betreft, gaat hun voorkeur uit naar Boskalis. Het Nederlandse concern heeft enkele moeilijke jaren achter de rug. Sinds 2015 is de koers zowat gehalveerd en viel de nettowinst circa 80 procent terug.

De oorzaak is te zoeken bij twee sleutelmarkten van het bedrijf – baggerprojecten en offshore olie- en gasprojecten – die jarenlang in de lappenmand lagen. De komende jaren ziet Berenberg beide markten herstellen, wat zowel de resultaten als de koers van Boskalis ten goede zou moeten komen. Het koopadvies is dan ook een rechtstreeks gevolg van het stijgingspotentieel.

CFE

DEME (CFE) weten de analisten niet alleen te appreciëren voor zijn baggeractiviteiten, maar ook omdat het bedrijf marktleider is – met een marktaandeel van ongeveer 30 procent - in de snel groeiende sector van windenergie op zee. Een sector die nog flink wat expansie voor de boeg heeft aangezien de vraag naar schone energie toeneemt, de kosten voor windparken afnemen en er nog plaats zat is op zee. Een minpunt is dat de aanhoudende focus op kostenvermindering tot stijgende prijsdruk kan leiden voor DEME en zijn concurrenten.

Volgens Berenberg mogen we ook de takken Contracting (bouw) en Vastgoedontwikkeling van CFE niet over het hoofd zien.

Over het aandeel CFE is Berenberg minder positief. De huidige verwachtingen van de markt zijn te hoog, vinden de analisten. Hun prognoses voor de winst per aandeel voor 2020 en 2021 liggen respectievelijk 21 en 31 procent lager dan de consensus.