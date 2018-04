Berenberg plakt koopadvies op Recticel

Daarbovenop mikt Recticel met zijn technische schuimen op nichemarkten met een hoge winstmarge. De akoestische en trillingdempende producten van Recticel zitten onder andere in de raketten van SpaceX, in vliegtuigen van Boeing en in compressoren van Atlas Copco. Berenberg ziet ook nieuwe toepassingen in de automobielindustrie. De herstructureringen in het verleden en de focus op complexere producten zullen de winstmarge de komende jaren doen toenemen.