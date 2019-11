Bernstein: 'Koers Ahold Delhaize te ver opgelopen'

De Belgische retailanalist van het beurshuis Bernstein slikt zijn koopadvies voor Ahold Delhaize in. 'Het aandeel kent de hoogste waardering sinds de fusie in 2016.'

Monteyne verlaagt vandaag het advies voor Ahold Delhaize van 'kopen' naar 'houden'. Het koersdoel blijft stabiel op 25,2 euro. 'Tegen 14 keer de winst kent Ahold Delhaize de hoogste waardering sinds de fusie van Ahold en Delhaize in 2016. Het aandeel noteert ook 20 procent duurder dan de Amerikaanse sectorgenoot Kroger. We vinden dat Ahold Delhaize het verdiend om tegen een premie te noteren, maar we weten ook dat één minder kwartaal voldoende is om de waardering fors te doen terugvallen.' Monteyne gelooft dat op termijn overigens dat Ahold Delhaize zal fuseren met Kroger.

De analist merkt verder op dat Ahold Delhaize nog geen nieuwe inkopen van eigen aandelen heeft aangekondigd. Monteyne gaat in zijn model uit van 1 miljard euro aan aandeleninkopen in 2020. 'Ahold Delhaize heeft de publicatie van de kwartaalcijfers op 6 november niet aangegrepen om nieuwe inkopen aan te kondigen. We gaan er nu vanuit dat de groep dat voor Kerst zal doen.' Monteyne verwacht een stevige terugval van de koers als zo'n aankondiging in de komende weken uitblijft. 'Een derdelijke aankondiging is door de markt verrekend', klinkt het.