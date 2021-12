'Best nu al DEME kopen via CFE'

Als alles volgens plan verloopt kunnen beleggers vanaf de zomer van 2022 voor het eerst aandelen kopen van de Belgische wereldspeler in de baggermarkt. Maar als we de analisten mogen geloven is het interessanter om nu al aandelen te kopen van CFE om zo onrechtstreeks aandeelhouder te worden van DEME.

'Door deze operatie kunnen we de conglomeraatskorting voor CFE uit ons waarderingsmodel schrappen', vult Luuk van Beek van Degroof Petercam aan. 'Zonder die korting komen we aan een faire waarde van 126 euro per aandeel in onze som-van-de-delen-waardering.' Het koersdoel van van Beek ligt op een iets bescheidener 120 euro met uiteraard een koopadvies.