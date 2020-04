Bestaat het veilige dividend nog?

Steeds meer bedrijven schrappen het aangekondigde dividend. Waar zit u nog veilig om uw couponuitkering te ontvangen, en is dat dan wel een slimme beslissing van het bedrijf?

April, mei en juni zijn de maanden waarin de meeste ondernemingen hun aandeelhouders met een winstuitkering verwennen. De betaling vindt traditioneel plaats na de goedkeuring van de coupon op de algemene vergadering. Maar het lijstje van bedrijven die hun al aangekondigde dividend over het boekjaar 2019 intrekken of verlagen, wordt stilaan een waslijst. Deze week voegden AB InBev, Fagron en Econocom zich bij de groep ondernemingen die minder cash naar hun aandeelhouders laten stromen. Op het Brusselse koersenbord beslisten al 21 bedrijven hun dividend volledig of deels weg te hakken. Daarmee sparen ze 2,66 miljard euro uit.

AB InBev bespaart met de halvering van zijn slotdividend naar een halve euro iets meer dan 1 miljard. Toen de brouwer eind maart zijn prognoses voor 2020 introk, repte hij nog met geen woord over het dividend. ‘De halvering verrast ons’, stelt ING-analist Reg Watson. ‘Liquiditeit is geen probleem, want AB InBev heeft via de kredietmarkt een buffer van 20 miljard euro opgebouwd en zal 11 miljard dollar ontvangen van de verkoop van zijn Australische dochter. We vinden de dividendknip totaal overbodig, hij laat vermoeden dat het operationeel een stuk slechter gaat dan de koers nu verrekent. AB InBev is zelfs de enige in de sector die de uitkering verlaagt.’

Van die andere biergroep op de beurs, Co.Br.Ha., hoorden we nog niets. De balans is even stevig als een inox brouwketel, maar de brouwer van Primus en Tongerlo is sterk afhankelijk van de horeca. Zijn caféhuurders moesten in maart geen huur betalen, vanaf begin april slechts een derde. De sector van voeding en drank is niet immuun. De koffieservicegroep Miko schrapte het dividend omdat minder koffie op kantoor genuttigd wordt.



Eten en drinken

De maker van charcuterie en kant-en-klaargerechten Ter Beke ziet zijn verkoop daarentegen stijgen en handhaaft het dividend op 4 euro, maar zei vrijdag dat de kosten fors zijn gestegen door de miljoeneninvesteringen om de coronamaatregelen op de werkvloer uit te voeren. Omdat de banden niet meer zo snel kunnen lopen, drukt dat de productiviteit. Ter Beke geeft de aandeelhouders voor de eerste keer de keuze het dividend op te nemen in cash of in nieuwe aandelen. De familie Coopman, die twee derde van het kapitaal controleert, kiest alvast voor de aandelen om het bedrijf te verstevigen. Het zijn de warenhuizen die het meest profiteren omdat we met zijn allen thuiszitten en daar meer eten en drinken. Ahold Delhaize keerde deze week een hoger dividend uit. Ook bij Colruyt zit u veilig.

In de medische sector schroeft Fagron zijn coupon met bijna de helft terug. Nochtans groeide de omzet in het eerste kwartaal 7 procent. De leverancier van grondstoffen voor apothekers en ziekenhuizen kent een grote vraag naar ontsmettingsmiddelen en hydrochloroquine, dat gebruikt wordt om Covid-19 te bestrijden. De schuldgraad van 2,4 keer de brutobedrijfswinst is onder controle, maar hoog genoeg om te rechtvaardigen dat Fagron meer cash op zijn balans wil houden. Nochtans is de farmasector doorgaans een veilige plek om te schuilen. UCB keert na een sterk 2019 zijn coupon gewoon uit. In de VS verhoogde Johnson & Johnson die zelfs voor het 58ste jaar op rij.

In de cyclische, industriële sector snoeien onder meer Umicore, Deceuninck, Jensen en Sioen hun dividend weg en halveert Bekaert zijn coupon. Aperam annuleert zijn inkoopprogramma van 100 miljoen euro, maar blijft wel kwartaaldividenden betalen. De maker van roestvrij staal, die deel uitmaakt van de Bel20, staat er met amper 75 miljoen euro schulden veel beter voor dan zijn ex-moeder ArcelorMittal, die 9,3 miljard euro schulden torst. ‘Aperam is niet immuun, maar zelfs in dit grimmige scenario zien we het bedrijf cashflowpositief blijven’, zegt Frank Claassen, analist van Degroof Petercam. ‘De kapitaaluitgaven zijn tot een minimum teruggebracht. Operationeel moeten de nieuwe antidumpingmaatregelen van de EU helpen tegen de invoer van goedkoop staal uit Azië. Voor de Braziliaanse fabriek is de daling van de real niet slecht, want ze exporteert roestvrij staal naar andere Latijns-Amerikaanse landen in dollar. Wij denken dat Aperam zijn dividend van 1,75 euro zal handhaven.’ Het rendement belandt daarmee op 8 procent bruto.



Zeer uitzonderlijk

Bij de holdings kunt u niet overal schuilen. Ackermans & van Haaren schrapt zijn dividend omdat ook de dochters CFE, Bank Delen en Bank J. Van Breda niets naar boven laten stromen. GBL heeft met een brutorendement van 4,4 procent de royaalste coupon van de Belgische holdings. Op 28 april moet de algemene vergadering het dividend van 3,15 euro goedkeuren. Maar voor een even royale uitkering volgend jaar steekt u het best niet uw hand in het vuur. De groep van de families Frère en Desmarais hanteert als dividendbeleid een minstens stabiele en gradueel stijgende coupon, ‘tenzij in zeer uitzonderlijke omstandigheden’. En dat is het minste dat je van deze situatie kan zeggen. De lijst van GBL-participaties die niets meer uitkeren, groeit met de dag aan. Niet alleen Umicore en Ontex, maar ook Adidas schrapt zijn dividend. De maker van sportartikelen ging een lening aan van 2,4 miljard euro bij de Duitse staatsbank KfW. In ruil voor die steun mag Adidas geen dividend betalen.



Bij de andere holdings lijkt Bois Sauvage het zwaarst getroffen. De chocoladetak, goed voor de helft van de portefeuille, lijdt onder de gesloten winkels en het weggevallen toerisme. Ook Umicore - 18 procent van de portefeuille - keert niets meer uit. Brederode staat er beter voor, met zijn brede internationale portefeuille en geringe schuldgraad. De holding verhoogt al 17 jaar het dividend. De helft is private equity - niet-genoteerde bedrijven - die minder afhangen van de schommelingen op de markt. Sofina is bijna volledig private equity. Met een portefeuille die voor 30 procent uit cash bestaat, is het dividend vrij zeker. Het aandeel kost na zijn remonte weer evenveel als begin dit jaar. Topkwaliteit, maar een koopje is Sofina niet meer. Ook Gimv - met 200 miljoen euro cash in de kassa - en D’Ieteren - met 1 miljard - zien we de coupons niet verlagen. D’Ieteren kampt wel met het nadeel dat het de schuldgraad van zijn autobeglazingsdochter Belron onlangs fors optrok.

Sinds de kredietcrisis weten we dat banken een hoog risico torsen. Op vraag van de Europese Centrale Bank hebben ze hun coupons en inkoopprogramma’s bevroren. De Europese toezichthouder van de verzekeraars vroeg hetzelfde, maar krijgt niet overal gehoor. Ageas gehoorzaamt deels. De verzekeraar betaalt nog een minicoupon van 0,27 euro in juni, maar wil het saldo van 2,38 euro in oktober uitkeren. Met 1,2 miljard euro cash hoort Ageas bij de sterkste verzekeraars.

Operationeel boeren vooral de schadeverzekeraars niet slecht. Omdat we minder met de auto rijden en buitenshuis werken, zijn er minder ongevallen. De levensverzekeraars lijden daarentegen onder de lage rente en de oplopende kredietspreads. Het ratingagentschap Standard & Poor’s suste deze week de zorgen over de sector. ‘Wij zien de dividendverlagingen als een teken van voorzichtigheid. We zien geen tekenen van kapitaalzwakte in de sector, al sluiten we individuele ratingverlagingen niet uit.’



Beter gewapend

In de dividendsector bij uitstek, het vastgoed, telde de Brusselse beurs nog geen enkele verlaging. De gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv’s) zijn verplicht 80 procent van hun winst van vorig boekjaar uit te keren. Voor het huidige dividendseizoen zit het dus snor. Voor volgend jaar is dat anders. Ga ervan uit dat vooral de winkelverhuurders, die nu bovenaan in de lijst met de hoogste dividendrendementen staan, in hun coupon zullen snoeien omdat veel ketens hun huur niet betalen. Een golf van faillissementen zou de sector nog meer pijn doen. Sommige winkelverhuurders, zoals Warehouses of Ascencio, zijn dankzij hun lage schuldgraad beter gewapend.



De meeste gvv’s gaven al een corona- update. De verhuurders van rusthuizen Aedifica en Care Property zeggen weinig impact te ondervinden. De golf coronadoden in de woon-zorgcentra baart zorgen, maar de huurcontracten lopen gemiddeld meer dan 20 jaar. Als de uitbaters in de problemen komen, kan de situatie veranderen. Lege kamers zullen niet zo snel gevuld raken. Care Property loopt minder risico omdat het zowat de helft van zijn huren van OCMW’s ontvangt. Het groeitempo van de voorbije jaren is echter wellicht voorbij. Dat geldt ook voor de magazijnverhuurders. De krimp van de economie doet de vraag naar nieuwe logistieke centra verminderen, en kan zelfs leegstand doen ontstaan.

De projectontwikkelaars Atenor, Immobel en VGP bevestigden hun dividend. Ze stellen expliciet dat zelfs een langdurige crisis hun langetermijnpotentieel niet onderuithaalt. Enkele recente verhuringen en verkopen in de sector bewijzen dat de vraag naar kwalitatief vastgoed groot blijft. De woningmarkt kan wat vertragen, maar blijft wellicht robuust. Toch is zelfs een woningverhuurder als Home Invest Belgium niet helemaal veilig. Een deel van de portefeuille bestaat uit vakantiewoningen, zoals de huisjes in Center Parcs Zélande. De uitbater Pierre & Vacances huurt alle woningen voor de zeer lange termijn, maar omdat ook zijn inkomsten wegvallen, zou hij wel eens over de huurprijs kunnen komen spreken.

Dat geldt ook voor de vakantiehuisjes in Parc De Haan die in de portefeuille van TINC zitten. Gelukkig zijn ze maar goed voor enkele procenten van de portefeuille. ‘We zien TINC als een stabiel dividendaandeel, zeker in deze moeilijke omstandigheden’, zegt Joachim Vansanten van KBC Securities. ‘De infrastructuurmaatschappij beschikt over 120 miljoen euro cash, tegenover 59,5 miljoen euro toegezegde investeringen. Er is dus nog ruimte voor extra deals.’



Voorspelbaar

TINC is een zogeheten ‘bond proxy’, een alternatief voor obligaties. De Brusselse beurs telt wel wat van die aandelen die dankzij hun voorspelbare en veilige cashflows hun dividenden kunnen handhaven. Bedrijven als de gasnetbeheerder Fluxys Belgium en de hoogspanningsnetoperator Elia hebben amper terrein prijsgegeven. Dat is anders voor de telecomoperatoren. Proximus hakte een vijfde van zijn coupon weg. Analisten hadden al gewaarschuwd dat de telecomgroep haar dividend zou moeten verlagen om meer te kunnen investeren. Bij Telenet en Orange Belgium lijken de dividenden veiliger. De coronacrisis weegt op de verkoop van hardware en het lokken van nieuwe klanten, maar de maandelijkse abonnementen staan in voor terugkerende inkomsten.

In de IT-sector zit Barco in de hoek waar de klappen vallen, nu festivals niet meer doorgaan en bioscopen dicht blijven. Dankzij zijn cashbuffer van 120 miljoen euro kan Barco een barre periode aan en zijn coupon blijven betalen. Econocom trok vrijdag zijn voorstel in om een taksvrije kapitaalvermindering van 0,12 euro per aandeel uit te keren. Het bedrijf van Jean-Louis Bouchard raakte in 2019 weer uit het dal. De operationele winst steeg 14 procent. Maar met een schuld van 252 miljoen euro en een duur transformatieplan om de winstgevendheid te verbeteren, is de beslissing om bijna 30 miljoen euro in het bedrijf te houden de juiste. Ook al is de balans relatief stevig.



Versnelde projecten

Operationeel lopen verschillende IT-projecten vertraging op, al is het maar omdat veel bedrijven geen extern personeel toelaten. Maar Econocom profiteert ook van de crisis. ‘We helpen bedrijven de crisis financieel te overbruggen door hun machines en andere activa over te nemen en ze vervolgens te leasen’, zei Benelux-directeur Chantal De Vrieze vorige week. ‘We leveren ook extra servers, laptops en schermen voor het toegenomen thuiswerk. We merken voorlopig weinig impact van de crisis op onze resultaten.’ Sommige projecten zijn zelfs versneld. Een jaar vroeger dan gepland vervangt Econocom alle beeldschermen op de luchthaven Schiphol, omdat het er nu zo rustig is.



De meest originele dividendbeslissing komt van Solvay. De chemiegroep handhaaft het voorgestelde dividend van 3,75 euro bruto, maar stelt de aandeelhouders voor 75 cent af te staan aan een solidariteitsfonds om werknemers te ondersteunen die door corona in financiële moeilijkheden komen. Iedereen kan beslissen al dan niet mee te doen. Voor de monoholding Solvac, die 31 procent van Solvay controleert, is het nog onduidelijk wat dat betekent. Doet Solvac als één blok mee, of kunnen de Solvac-aandeelhouders zelf beslissen? KBC Securities merkt trouwens op dat de korting van Solvac bijna volledig is verdwenen, waardoor u beter in het meer liquide Solvay investeert.