Beste dag in bijna twee maanden voor Europese beurzen

De Europese beurzen beleefden maandag een superdag met winsten van ruim 3 tot meer dan 5 procent. Door de versoepeling van de lockdowns en de hoop op een coronavaccin durfden beleggers weer volop risico te nemen.

Nu het aantal besmettingen blijft dalen en het coronavirus minder dodelijke slachtoffers maakt, zijn meer en meer Europese landen de quarantainemaatregelen aan het afbouwen. De economie haalt zo weer een hoger toerental. Dat kwam ook tot uiting in de olieprijs die ruim 9 procent hoger schoot.

Een flinke boost kregen de beurs kort na de middag, toen een potentieel vaccin van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna in een eerste, beperkte test hoopvolle resultaten liet zien. Het was in feite alleen de bedoeling na te gaan of het vaccin veilig is en niet te veel bijwerkingen heeft, maar de vrijwilligers bleken ook antilichamen aan te maken. Wat euforie veroorzaakte.

De Euro Stoxx 50 trok in het laatste anderhalf uur nog een flink spurtje en sloot 5,1 procent in de plus. De brede Stoxx Europe 600 won 4,1 procent en beleefde zijn beste dag sinds 24 maart.

In Brussel bleef de Bel20 wat achter omdat twee aandelen - Cofinimmo en Solvay - zonder het recht op het dividend noteerden. Toch won de Brusselse graadmeter nog 3,2 procent. Daarbij rondde de Bel20 opnieuw de kaap van 3.000 punten.