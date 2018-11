Bestuurders kopen voor bijna 100 miljoen AB InBev-aandelen

De bestuurders van AB InBev hebben er alle vertrouwen in dat 's werelds grootste brouwer zijn problemen de baas kan. Daags na de magere kwartaalcijfers, die het aandeel ruim 10 procent deden kelderen, sloegen ze massaal stukken in, leren insidermeldingen aan de beurswaakhond FSMA. BRC kocht 1,34 miljoen aandelen tegen gemiddeld 65,10 euro. Dat is goed voor een investering van 87,24 miljoen euro.

BRC vertegenwoordigt de Braziliaanse grootaandeelhouders van AB InBev: Carlos Alberto da Veiga Sicupira, Marcel Herrmann Telles, Paulo Alberto Lemann en Alexandre Behring. De zakenlui zetelen in de raad van bestuur van AB InBev. Ze kwamen in het kapitaal terecht toen het toenmalige Interbrew fuseerde met de Braziliaanse marktleider AmBev in 2004. BRC bezit ruim 19 procent van AB InBev en heeft een controlepact met de Belgische families achter de brouwer.

Italiaan

Ook de Italiaan Elio Leoni-Sceti kocht een groot pakket aandelen daags na de cijfers. Via diverse holdings investeerde hij voor 10,14 miljoen euro in de brouwer. Leoni-Sceti zetelt als onafhankelijke in de raad van bestuur. Hij was CEO van de diepvriesgigant Iglo en is nu voorzitter van de hefboomfondsengroep LSG Holdings, die mee opgericht is door de Belg Pierre Lagrange. Leoni-Sceti is ook nauw betrokken bij enkele andere investeringen van zowel de Belgische als de Braziliaanse referentieaandeelhouders van AB InBev.