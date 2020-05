'Beurs Hongkong spotgoedkoop maar aartsgevaarlijk'

Tijdens het weekend was het opnieuw onrustig in Hongkong. De politie arresteerde 180 betogers. Die waren op straat gekomen nadat China eind vorige week had aangekondigd dat zijn veiligheidswet in Hongkong van kracht wordt. Daardoor worden verraad, afscheiding, opruiing of het ondermijnen van de staat strafbaar. De Chinese staatsveiligheid krijgt een formele aanwezigheid in de semi-autonome stadstaat. Dat is in strijd is met de Basiswet, de minigrondwet waaronder de Britten Hongkong in 1997 overdroegen aan China. China kan die Basiswet echter aanpassen.