Beurs van Mumbai gaat door het dak

In India rijgen de aandelenbeurzen de records aan elkaar. Een verlaging van de vennootschapsbelasting ontketent een massale instroom van buitenlands kapitaal.

Wall Street is dicht wegens Thanksgiving. Dat biedt beleggers de kans hun blik te verruimen naar andere markten. India springt in het oog met een schijnbaar onstuitbare beursrally.

De recordjacht is te danken aan een fiscaal stimulusprogramma dat de regering van premier Modi in september lanceerde. Daarin werd de vennootschapsbelasting verlaagd van 30 procent naar 22 procent.

Verkoopdruk

De belastingverlaging kwam er nadat Indiase aandelen onder zware verkoopdruk van buitenlandse investeerders stonden. Buitenlandse fondsen verkochten vorig kwartaal voor 5,2 miljard dollar aan Indiase aandelen, de grootste uitstroom in ruim tien jaar. Maar sinds de hervorming van midden september vloeide weer 6,2 miljard dollar aan buitenlands kapitaal binnen.

Op deze nieuwe recorddag zijn de banken en de autobouwers de sterkst presterende sectoren. Yes Bank klom 8 procent in de aanloop naar een bestuursvergadering vrijdag. Daar zal de op drie na grootste privébank van India beslissen over een kapitaaluitgifte. Staalbedrijf en autobouwer Tata won 3 procent. De industriereus nam tot dusver niet deel aan de beursrally en zit op een jaarverlies van 15 procent.