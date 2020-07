Beurs van Taiwan verpulvert 30 jaar oude record

Dankzij een spurt van de chipmaker TSMC verbreekt de Taiwanese beursindex zijn record uit 1990. TSMC is nu groter dan Wal-Mart.

De een zijn dood, is de ander zijn brood. Dat ondervindt de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) , de grootste chipmaker ter wereld. Zijn Amerikaanse sectorgenoot Intel dook vrijdag 16 procent lager, nadat hij had opgebiecht dat de uitrol van de nieuwe 7 nanometerchiptechnologie nogmaals zes maanden langer zal duren dan verwacht. Beleggers vrezen dat Intel steeds verder achterop raakt tegenover zijn rivalen. Intel, dat tot nu zijn processoren volledig zelf ontwikkelt en produceert, liet ook uitschijnen dat het in de toekomst een deel van de productie zal uitbesteden.

56% marktaandeel TSMC heeft een marktaandeel van 56 procent in de productie van chips.

Volgens onbevestigde berichten heeft Intel een groot order geplaatst bij TSMC, voor levering in 2021. Het Taiwanese bedrijf produceert al 56 procent van de wereldwijde chips, onder meer voor Apple en Samsung. TSMC bewees met zijn jongste kwartaalcijfers dat het immuun is voor het coronavirus omdat technologie tijdens de lockdowns nog belangrijker wordt. De omzet steeg 29 procent, de nettowinst met 81 procent. TSMC verhoogde bovendien de jaarprognoses. Het bedrijf verwacht veel van de 5G-technologie, die draadloze datacommunicatie veel sneller moet maken.

Groter dan Wal-Mart

De beleggers storten zich massaal op TSMC. Nomura en Credit Suisse verhoogden de rating tot 'kopen'. Het aandeel steeg maandag met de maximaal toegelaten 10 procent, nadat de Amerikaanse certificaten op Nasdaq vrijdag al met een tiende waren gestegen. De onderneming is daardoor 35 miljard dollar meer waard. Met een beurswaarde van 340 miljard is TSMC het twaalfde grootste bedrijf ter wereld, net voor de Amerikaanse supermarktreus Wal-Mart.

TSMC trekt de hele Taiwanese beurs mee. De chipreus is goed voor bijna een derde van het gewicht in de beursgraadmeter Taiex. De index won sinds Nieuwjaar al 5 procent. Zonder TSMC zou de Taiex met zijn 921 aandelen 2 procent lager noteren. Bovendien trekt TSMC ook sectorgenoten en toeleveranciers mee, zoals de chipcircuitdesigner MediaTek en de chiptester ASE Technology. Daardoor wordt voor het eerst in dertig jaar het zeepbelrecord uit 1990 verbroken. De beurs van Taiwan zat toen, net als die van Tokio, in een bubbel door de rush op vastgoed.

Weinig besmettingen