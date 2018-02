Beurscorrectie op Wall Street

Na de pijnlijke dip op maandag en een herstel op dinsdag, gingen de Amerikaanse koersen donderdag eerst lichtjes, en daarna scherp naar beneden. In het laatste uur handelen werd de trend nog versterkt.

Alle 30 aandelen in de Dow Jones zakten, de index verloor uiteindelijk 4,2 procent. Voor de tweede keer deze week werd verloor de bekendste aandelenkorf ter wereld meer dan 1.000 punten. Eerder had Wall Street al de Europese beurzen besmet, die hun dagverliezen prompt verdubbelden tot 2 procent . De Britse centraal bankier Mark Carney had enkele uren voordien de vrees voor het einde van de lage rente aangewakkerd.