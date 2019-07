'Beursgang AB InBev Azië wordt mogelijk uitgesteld'

Volgens een bron die Bloomberg citeert, is een uitstel van de beursgang van AB InBev Azië een optie.

Oorspronkelijk stond de vaststelling van de intekenprijs gepland voor donderdag. Vervolgens zou het vrijdag worden. En volgens bronnen dichtbij Reuters zal dat echter pas maandag gebeuren. Dat kan overigens niet later: als er geen intekenprijs is op 15 juli, dan gaat de beursgang niet door. Zo staat het gestipuleerd in het 457 pagina's tellend prospectus.