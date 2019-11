Beursgang Aramco glijdt af naar lokaal evenement

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman moet alle zeilen bijzetten om te vermijden dat de beursgang van de oliemaatschappij Aramco, de grootste ooit, wegens weinig interesse uitdraait op een sisser.

Al weken, zelfs maanden, wordt in de beurswereld gesproken over Aramco. De beursgang van de Saoedische geldmachine zou uitgroeien tot de grootste ooit. Er werd gesproken over bedragen tot 100 à 200 miljard dollar die opgehaald zouden worden. ‘De moeder aller beursgangen’, klonk het.

Maar de bikkelharde realiteit drukt de Saoedi’s met de neus op de feiten. De internationale interesse voor de aandelen is pover. Dat heeft voor een groot deel te maken met de waardering waaraan de grootste oliemaatschappij ter wereld naar de beurs wordt gebracht.

De bedoeling is 3 miljard aandelen, of 1,5 procent van het aandelenkapitaal, naar de beurs van Riyad te brengen tegen 30 à 32 riyal (7,23 à 7,72 euro) per aandeel. Aan die prijs zou Aramco, dat in de eerste negen maanden van dit jaar nog 68 miljard dollar verdiende, gewaardeerd worden aan circa 1.650 miljard dollar. Nog altijd meer dan de grootste bedrijven van Silicon Valley. Maar een stuk onder de 2.000 miljard waarvan de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman droomde.

Hoge prijsvork

Die waardering heeft veel buitenlandse investeerders afgeschrikt. ‘De prijsvork ligt hoger dan die welke de meeste institutionele investeerders als aantrekkelijk beschouwden’, zegt Neil Beveridge, een analist bij het beurshuis Sanford Bernstein & Co. ‘De prijsvork betekent dat Aramco duurder zou noteren dan alle grote westerse olieconcerns.’

De geplande roadshows van Aramco in Europa, Japan, Canada, de VS en de rest van Azië zijn geannuleerd.

Het dividendrendement doet de appetijt van veel investeerders wegsmelten. Aramco, dat mikt op een dividenduitkering van 75 miljard dollar in 2020, biedt aan de huidige prijsvork een brutodividendrendement tussen 4,4 en 4,7 procent. ExxonMobil trakteert zijn aandeelhouders op net geen 5 procent, terwijl Royal Dutch Shell de beleggers 6,4 procent biedt.

Door het wegsmelten van de buitenlandse interesse zagen de Saoedi’s zich genoodzaakt de roadshows in Europa, Japan, Canada, de VS en de rest van Azië af te zeggen. Alleen in Saoedi-Arabië en de buurlanden zullen de aandelen aangeprezen worden. Daarmee komt voorlopig een einde aan de droom van de Saoedische kroonprins om de Aramco-aandelen wereldwijd te verspreiden.

Blamage

Het wordt zelfs kantje-boord om de beursgang te laten uitgroeien tot de grootste ooit. Aan de huidige prijsvork bedraagt de opbrengst 25 miljard dollar, evenveel als de Chinese e-commercegigant Alibaba in 2014 ophaalde.

Om de blamage niet groter te maken dan ze al is, trekt de kroonprins alle registers open om de aandelen verkocht te krijgen. De beursregels zijn aangepast zodat Saoedische beleggers kunnen intekenen. De financiële sector, grotendeels gecontroleerd door de kroonprins, moet de aandelen promoten. Beleggers krijgen de vraag voor de aankoop van de aandelen geld uit het buitenland te repatriëren, om het Saoedische bankensysteem niet te veel liquiditeit te ontnemen.

Om de blamage niet groter te maken dan ze al is, trekt de kroonprins alle registers open om de aandelen verkocht te krijgen.