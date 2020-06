Beursgang Hyloris: wat moet u weten?

Het Luikse farmabedrijf Hyloris trapt zijn beursgang op gang. Wat moet u weten?

Wat doet Hyloris?

Hyloris is een farmabedrijf dat zes jaar geleden werd opgericht door Stijn Van Rompay. Hyloris is geen klassieke farma, omdat het vertrekt van geneesmiddelen waarvan het patent is vervallen om nieuwe toedieningsvormen te maken. Of het mengt bestaande moleculen om werkende medicijnen te ontwikkelen. Daardoor vermijdt Hyloris duur en risicovol onderzoek naar nieuwe medicijnen. Hyloris staat niet voor niets voor High Yield, Lower Risk. Opvallend: in het woensdag gepubliceerde 228 pagina’s tellende Engelstalige prospectus wordt die naam alleen in een voetnoot vermeld, met de disclaimer dat die niet slaat op de investering in de aandelen. De beurswaakhond FSMA kijkt toe.

Is Hyloris winstgevend?

Nee. Hyloris boekt zelfs nauwelijks omzet. In het eerste kwartaal van 2020 was 63.000 euro omzet, leert het prospectus. De omzet zal pas aandikken als de verkoop van de eerste twee goedgekeurde producten (een hartmedicijn en een pijnstiller) op gang komt. In het eerste kwartaal van 2020 slikte Hyloris een verlies van 1,58 miljoen euro. Over 2019 en 2018 lag het jaarverlies telkens rond 6 miljoen euro.

Is een belegging in Hyloris risicovol?

Minstens 10 procent van de aandelen zijn voorbehouden voor Belgische particuliere beleggers.

Verschillende jonge biotechbedrijven die de voorbije jaren naar Euronext Brussel trokken (ASIT, Kiadis...), kenden een faliekant koersverloop. Dat illustreert het risico van verlieslatende bedrijven met medicijnen die zich nog moeten bewijzen. 'Zelfs als de producten worden goedgekeurd, is dat geen garantie op een succesvolle lancering of op een betekenisvolle omzet', luidt een waarschuwing in het prospectus. Hyloris heeft buiten de twee goedgekeurde producten twaalf productkandidaten in een vroege ontwikkelingsfase. In vergelijking met de klassieke biotech ligt het ontwikkelingsrisico lager omdat Hyloris vertrekt van molecules waarvan de veiligheid en de doeltreffendheid al zijn vastgesteld. Toch is de weg naar rendabiliteit onzeker, waarschuwt het prospectus.

Hoe ziet de beursgang eruit?

Hyloris brengt 5 miljoen nieuwe aandelen naar de markt. Sterke man Van Rompay bezit voor de operatie een belang van 36 procent en zal voor 1,5 miljoen euro inschrijven. De prijsvork ligt tussen 10 en 11,50 euro per aandeel. De inschrijvingen zijn woensdag begonnen en staan open tot 25 juni voor particuliere beleggers. Een vervroegde afsluiting is mogelijk vanaf 24 juni.

De begeleidende instellingen KBC Securities en Kempen kunnen bijkomende aandelen uitgeven. De omvang van de operatie ligt tussen 50 en 71,1 miljoen euro, afhankelijk van het aantal aandelen dat wordt uitgegeven. Hyloris stevent bij de eerste notering op 29 juni af op een beurswaarde van circa 284 miljoen euro, wat vergelijkbaar is met aandelen als Van de Velde, Resilux en Exmar.

Waarvoor dient het geld?

22,7 miljoen euro gaat naar de verdere ontwikkeling van de bestaande producten en 11 miljoen naar de oprichting van een commercieel team in de VS. De rest dient voor algemene doeleinden.

Hoe is de reputatie van Stijn Van Rompay?

6 miljoen Verlies In 2018 en 2019 leed Hyloris telkens 6 miljoen euro verlies.

Stijn Van Rompay is een bekende naam bij ervaren beleggers. Hij was de financiële man bij Docpharma toen dat bedrijf in 2001 naar de beurs trok om in 2005 verkocht te worden aan Matrix. Zijn vader Leon, nu bestuurder bij Hyloris, was toen CEO. Later werden ook Uteron en Ater met winst verkocht. Dat wordt in het prospectus in de verf gezet: het somt voor meer dan 600 miljoen euro aan verkoopopbrengsten op. 'Elke deal vertegenwoordigde een mooi rendement op de investering', klinkt het.

Wordt de beursgang een succes?

Het 'verleden' van Van Rompay is een troef. Met een minimale omvang van 53,7 miljoen gaat het ook om een relatief kleine operatie. Bovendien hebben verschillende investeerders al te kennen gegeven te zullen inschrijven. Het gaat onder meer om de ex-zakenbankier Marc Corluy, Dirk Van Praag (van de vroegere gelijknamige elektroketen) en Saffelberg (Jos Sluys, ex-Arinso). Alles samen is al 22,7 miljoen euro binnen. Tot slot zit het klimaat mee. Ondanks de grootste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is het beursklimaat de voorbije maanden stevig opgeklaard. Eind mei liepen beleggers in Amsterdam storm voor Douwe Egberts. Beleggers hopen op economisch betere tijden en zoeken een alternatief voor het laagrentende spaarboekje.

Hoe kunt u inschrijven?