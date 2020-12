Beursgang kan DoorDash tot bezorgkoning kronen

DoorDash, de grootste voedselleverancier van de VS stoomt zich klaar voor zijn beursintroductie. Het bedrijf kan een monsterwaardering van 32 miljard dollar vangen waarmee het kolossen als Just Eat Takeaway en Delivery Hero ruim zou overvleugelen.

Bij ons doet het DoorDash weinig (deur)belletjes rinkelen. Maar in de VS is het de grooste voedselleverancier op de markt. DoorDash profiteert in sterke mate van de pandemie en wil het ijzer smeden als het heet is. De start-up uit San-Francisco trekt volgende week naar de beurs van New York en wil met daarmee 2,8 miljard dollar ophalen.

De maaltijdbezorger is van plan om 33 miljoen aandelen te verkopen tegen een prijs die tussen 75 en 85 dollar per stuk moet liggen. Aan de bovenkant van deze vork zou het bedrijf een waardering meekrijgen van 32 miljard dollar. Ter vergelijking, de Nederlands-Britse maaltijdbezorger Just Eat Takeaway is 13 miljard euro (15,6 miljard dollar) waard, zijn Duitse concurrent Delivery Hero 13 miljard euro (23,9 miljard dollar).

In juni waardeerden privé-investeerders het bedrijf nog op de helft, 16 miljard dollar, bij een kapitaalronde. De prijszetting van kan wel nog veranderen, afhankelijk van de vraag naar aandelen tijdens de roadshow met investeerders die gepland is in de komende week.

Winstgevend

Toen DoorDash eerder deze maand zijn prospectus indiende, onthulde het dit jaar een forse stijging van de inkomsten en, nog verrassender, een winstgevend kwartaal. Voor de eerste negen maanden van het jaar had DoorDash voor 1,9 miljard dollar omzet gedraaid, meer dan drie keer zoveel als de 587 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Het nettoverlies daalde tot $ 149 miljoen, vergeleken met $ 533 miljoen voor de periode in 2019. DoorDash was kort winstgevend in het tweede kwartaal van dit jaar - op het hoogtepunt van pandemie in grote Amerikaanse steden - met een winst van 23 miljoen dollar.

In het kapitaal van DoorDash zitten onder meer het Japanse SoftBank en het staatsinvesteringsfonds van Singapore.