Beursgenoteerde bedrijven goed gewapend om crisis te doorstaan

Onze beursgenoteerde bedrijven zijn goed gewapend om de coronacrisis het hoofd te bieden. De schulden zijn fors gezakt, de balansen waren zelden zo sterk. Veel bedrijven noteren onder hun boekwaarde, wat een extra buffer voor beleggers betekent.

SERGE MAMPAEY EN KURT VANSTEELAND

Het resultatenseizoen van beursgenoteerd Brussel zit er zo goed als op. Bijna alle bedrijven hebben hun palmares van 2019 voorgelegd. Maar door de coronacrisis en het stilleggen van het gros van de economie zijn de cashflows, de nettowinsten en zelfs de dividenden van vorig boekjaar grotendeels irrelevant. De nettowinst van onze genoteerde bedrijven - zonder financiële instellingen en vastgoed - steeg met 70 procent naar 11,2 miljard euro. Als we geen rekening houden met de biermogol AB InBev, dikte de winst 5 procent aan tot 3,01 miljard.



Door het vele thuiswerken, is het koffieverbruik op kantoor in elkaar gestort, wat Miko zwaar treft.

Een grandcrujaar dus, maar in het licht van de nooit geziene economische ijstijd zegt dat beeld uit het verleden weinig over de toekomst. Zowat alle bedrijven zijn getroffen door het virus. Horecazaken zijn dicht, wat ook brouwers als AB InBev en Co.Br.Ha. pijn doet. Winkels hebben de deuren gesloten, wat op de verkoop van ketens als FNG en de verhuurders als Retail Estates weegt, en transporteurs, leveranciers van verpakkingen en parkingeigenaars raakt. Garages zijn alleen open voor dringende tussenkomsten. Autoverdelers als D’Ieteren verkopen even geen wagens meer. Dochter Carglass moet minder sterretjes in de voorruit repareren omdat er minder auto’s op de baan zijn. En door het vele thuiswerken, is het koffieverbruik op kantoor in elkaar gestort, wat Miko zwaar treft.

Het zijn enkele voorbeelden waarom de cijfers van 2019 niet veel zeggen over 2020. Daarom leggen we ons toe op de stevigheid van de balansen. Wie heeft een nettokaspositie, of wie heeft amper schulden tegenover zijn eigen vermogen? Zulke bedrijven kunnen een langere periode met minder of zelfs geen inkomsten makkelijker doorstaan.

Schuldkampioen AB InBev

Gelukkig hebben de beursgenoteerde bedrijven vorig jaar gewerkt aan het afbetalen van hun schulden, terwijl ze hun eigen vermogen verstevigd hebben door niet alle winst uit te keren. De gezamenlijke schuldgraad daalde van 113 naar 94 procent. Dat is hoog, maar wordt vertekend door AB InBev, dat 78 miljard euro schulden torst. De brouwreus stak zich diep in de put om in 2016 een megabod op SABMiller te lanceren. Een gevaarlijke operatie die veel waarde vernietigde. De beurswaarde van AB InBev - 81 miljard euro - is kleiner dan de 95 miljard euro die de bierreus voor zijn prooi betaalde. De schulden liggen nog altijd vier keer hoger dan de brutobedrijfswinst (ebitda), die in 2020 zwaar onder druk staat door het coronavirus. In de eerste twee maanden kostte de lockdown in het Verre Oosten de brouwer 285 miljoen dollar omzet en 170 miljoen dollar brutobedrijfswinst. Europa en andere grote delen van de wereld waren nog niet in quarantaine. Bovendien rekende AB InBev bij de publicatie van zijn schuldcijfers de opbrengst van de verkoop van de Australische tak mee. Die operatie is nog niet rond. De Japanse koper Asahi moet nog centen vinden.



Goede leerling Bekaert

Zonder rekening te houden met AB InBev, daalde de schuldgraad van beursgenoteerd België van 55 procent eind 2018 naar 48 procent eind 2019. Een gezond cijfer dat onze bedrijven weerbaar maakt in crisistijden. Bekaert behoort tot de beste leerlingen. In zijn laatste jaar aan de top wist CEO Matthew Taylor de schuldgraad 15 procentpunten te verminderen naar 68 procent, of 2,1 keer de ebitda. Bekaert herhaalde dat de bedrijfswinstmarge op de middellange termijn van 5,6 naar 7 procent moet. ‘Onze fabrieken in China zijn op 10 februari weer opgestart en draaien normaal’, zei Taylor begin maart. Hopelijk zien we dat beeld binnen enkele weken of maanden ook in de rest van de wereld. Deze week waarschuwde Bekaert dat de halfjaarcijfers een flinke knauw krijgen. De helft van de omzet komt uit staaldraad voor auto- en vrachtwagenbanden. Michelin zei al dat tijdens de lockdown in China zijn bandenverkoop ruim twee derde kromp. Dat belooft weinig goeds voor Europa.



Ook enkele voormalige probleembedrijven boekten mooie vooruitgang. Ontex kon zijn schuldgraad ondanks een mager omzetjaar met 5 procentpunten verlagen tot 72 procent. De luiermaker zei bovendien dat hij weinig corona-impact ondervindt. De groep investeert zelfs in een nieuwe fabriek in de VS, omdat ze de grote vraag vanuit haar Mexicaanse fabrieken niet meer kan volgen. Virus of niet: als een luier vuil is, moet je die vervangen.

UCB is voor het eerst in jaren schuldenvrij. De farmagroep is dankzij het succes van enkele blockbustergeneesmiddelen een cashflowkoe. Dit jaar zullen de schulden stijgen omdat UCB 2 miljard op tafel legt voor de overname van RA Pharmaceuticals. ‘Dat is een verlieslatend onderzoeksbedrijf, waardoor de marge dit jaar naar schatting 200 basispunten zal zakken tot 26,2 procent’, denkt Degroof Petercam.

In de medische sector zitten biotechbedrijven Galapagos en Argenx gebeiteld. Beide maakten gebruik van de goede tijden om miljarden op te halen. Door een grote deal met Gilead zit Galapagos met meer dan 5 miljard euro van alle genoteerde bedrijven het best bij kas. Meerdere onderzoeken zijn stilgelegd, maar bedrijven met veel centen kunnen dat aan. Onno van de Stolpe, de CEO van Galapagos, liet zelfs uitschijnen dat hij gebruik kan maken van de gedaalde koersen om op overnamepad te gaan.

Virusbestendige bedrijven

De bedrijven met relatief stabiele cashflows laafden zich wel meer aan de kredietkraan. Ze voelden zich veilig en investeerden een pak meer. Bij Elia is de schuldgraad opgelopen tot 137 procent. De beheerder van het Belgische en een deel van het Duitse hoogspanningsnet is een monopolist, en krijgt meer opbrengsten van de overheid naarmate hij meer investeert. In de relatief virusbestendige telecomsector leenden Proximus en Telenet meer om de grote investeringen in hun netwerk te financieren. Alleen Orange Belgium , dat ook de beste operationele prestaties neerzet, wist zijn schuldgraad te verlagen. Telenet bevestigde vrijdag nog zijn dividend.

Nog andere bedrijven gingen meer schulden aan om fors te investeren, zoals de petflessenmaker Resilux die twee fabrieken bouwde, de textielgroep Sioen die haar overnamepad voortzette, of Umicore dat de capaciteit voor batterijmaterialen fors optrekt. De bouw- en baggergroep CFE liet nieuwe schepen bouwen, maar heeft de oplevering van enkele intussen vertraagd. De jaarcijfers waren mager, het dividend zakt.

Bij de slechtere leerlingen zit Bpost , dat zijn schuldgraad zag verdubbelen tot 115 procent, of van 0,6 naar 1,4 keer de ebitda. Enkele jaren geleden kon het postbedijf nog met een nettokaspositie koketteren. Bpost investeerde onder meer in een nieuw distributiemodel, maar plukt daar pas dit jaar de vruchten van. Het dividend zakt 44 procent. Wellicht volgt nog een verlaging. Het boomende pakjesverkeer (+24% in het vierde kwartaal) kan de versnelde daling van de veel rendabelere brievenpost niet compenseren. Voor dit jaar verwacht de postgroep 9 à 11 procent minder brieven te versturen. Bovendien kan Bpost eenmalige operaties, zoals de verkoop van zijn Brussels hoofdkantoor, niet herhalen. Als opsteker kan Bpost als een van de weinige bedrijven wel voortwerken tijdens deze crisis.



Overnamehonger

Bij Kinepolis steeg de schuldgraad spectaculair van 156 naar 394 procent. Dat is een gevolg van de overnamehonger van de bioscoopgroep, maar een deel is boek-houdkundig. De overgenomen Canadese keten Landmark huurt het gros van zijn zalen via leasecontracten. Die leasing zit in de schulden. Gelukkig is Kinepolis eigenaar van het gros van zijn zalen. Nu de inkomsten tot nul terugvallen, moet de groep weinig huur betalen. Bovendien zijn de meeste kosten variabel, zoals de bijdragen aan de filmproducenten en het merendeel van het personeel dat nu thuis zit.



KBC Securities ziet Kinepolis als een van de overlevers in de zwaar getroffen sector. Kinepolis liet wel al uitschijnen dat het aangekondigde dividend er niet meer komt, al deed het daar opmerkelijk genoeg nog geen officiële mededeling over. Cash hamsteren is voor veel bedrijven prioriteit nummer één, want niemand weet hoelang deze crisis duurt. Het lijstje dividendschrappingen wordt elke dag langer. Ook Van de Velde, Miko, Deceuninck, Roularta, EVS en Umicore annuleren hun onlangs aangekondigde coupons.

1 miljard Umicore Umicore heeft 1 miljard euro financiële slagkracht.

Umicore benadrukt dat zijn kaspositie van 1 miljard euro - waarvan de helft via balansreserves en de helft via kredietlijnen - erg ruim is. Bovendien moet de materialengroep pas in 2023 een grote schuldaflossing doen. Veel bedrijven hebben van de zeer lage rente gebruik gemaakt om de looptijd van hun schulden te verlengen. Dat is nu een extra meevaller. AB InBev spant de kroon. Ex-financieel directeur Felipe Dutra, die na 30 jaar trouwe dienst de laan werd uitgestuurd, ruilde begin 2019 met de ‘moeder aller herfinancieringen’ 16,3 miljard dollar kortlopende schulden voor 15,5 miljard schulden met een gemiddelde looptijd van 20 jaar. Een gouden zet, want door de fors gedaalde koersen van de munten uit de groeilanden tegenover de dollar krijgt de brouwer het dit jaar nog lastiger. Meer dan 56 procent van de schulden staan uit in dollar, terwijl het groene biljet slechts 27 procent van de cashflow vertegenwoordigt.

Lichtpuntjes

Bij de dividenden zijn er toch enkele lichtpuntjes. De specialist in protontherapie IBA betaalt na een pauze weer een dividend, nu hij weer groene cijfers realiseerde. Al was de winst bijna enkel te danken aan de verkoop van dochter RadioMed. In de vastgoedsector bevestigde zelfs de zwaar getroffen winkelverhuurder QRF dat het dividend overeind blijft. Meerdere ketens die verplicht sluiten, willen in april geen huur betalen. De verhuurders moeten wellicht concessies doen, maar benadrukken dat ze retailers die al in slechte papieren zaten niet overeind willen houden. Dat er slachtoffers vallen, is zeker. De Britse modegroep Laura Ashley ging dinsdag failliet.

Veel aandelen zijn intussen zeer goedkoop, zeker als je de koersen afzet tegen de genormaliseerde winsten. De Belgian All Share Index noteert tegen 11,6 keer de gerapporteerde winst. In onzekere tijden is het ook nuttig naar de koers-boekwaarde te kijken. De boekwaarde is grosso modo de som van alle activa min de schulden. Anders uitgedrukt gaat het om het eigen vermogen van een bedrijf. Dat bestaat uit het geïnvesteerde kapitaal, de reserves en de overgedragen winsten uit het verleden. Het is een stootkussen waarop de bedrijven kunnen terugvallen. Als een bedrijf onder zijn boekwaarde noteert, veronderstelt de markt dat de onderneming waarde voor de aandeelhouder vernietigt louter door te blijven ondernemen.



Boekwaarde

Door de verkooptsunami noteert een ongezien aantal aandelen beneden of rond zijn boekwaarde. Hoe lager de koers-boekwaarde, hoe goedkoper een aandeel. U kunt dat ook zien als een graadmeter van de crisisbestendigheid, en de ratio gebruiken om te peilen in welke mate een bedrijf al dan niet onterecht is afgestraft. We beleven een uitzonderlijke situatie. In normale omstandigheden noteren bedrijven boven hun boekwaarde omdat je ervan uitgaat dat ze elke dag waarde creëren.



Bedrijven die al langer problemen en veel schulden hadden, zoals de tapijtenfabrikant Balta of de maker van koeltorens Hamon bengelden al voor de komst van corona onder hun boekwaarde. Het is een uiting van het hoge risico. Maar ook veel ondernemingen die in normale tijden gezond zijn, doken onder hun boekwaarde of daar niet ver vanaf. Het gaat om Bekaert, CFE, D’Ieteren, Deceuninck, Econocom, Euronav, Ontex, Recticel, Roularta, Sipef of Solvay.

Al die bedrijven kampen met tegenwind. Solvay levert aan de vliegtuigindustrie die zo goed als geen nieuwe toestellen bestelt. De schalieoliebedrijven draaien op een laag pitje nu de olieprijs is gecrasht, waardoor ze geen chemicaliën van Solvay nodig hebben. Daar staat tegenover dat het 157 jaar oude bedrijf al sinds de vroege jaren 80 zijn dividend niet heeft verlaagd. De schuldgraad is met 56 procent onder controle.

8% Als Econocom vasthoudt aan haar coupon, is de IT-groep met een nettorendement van 8 procent de dividendentopper van Brussel.

Voor veel van die bedrijven komt de crisis op een slecht tijdstip. Econocom zag zijn cijfers fors verbeteren voor het virus uitbrak. Als de geplaagde IT-groep alsnog haar beloofde dividend betaalt, hoort ze met een nettorendement van bijna 8 procent tot de coupontoppers. Maar zeer hoge dividendrendementen wijzen zoals altijd op een hoog risico. Het is een signaal dat de markt ervan uitgaat dat dat niet duurzaam is. We raden topman Jean-Louis Bouchard aan om meer cash in zijn bedrijf te houden. Hij wilde net voor de crisis nog een groot pakket aandelen kopen voor het dubbele van de huidige prijs, maar de banken stonden - achteraf gezien gelukkig voor hem - geen financiering toe. Econocoms leasingtak die apparatuur verhuurt, zal nog inkomsten binnenhalen, maar nieuwe projecten staan overal on hold. Ook de geplande verkoop van onderdelen komt door de coronacrisis in gevaar. Dat laatste geldt voor Recticel, dat geen kopers vindt voor zijn tak auto-interieurs.

Landbouwgrond

Beleggers kijken het best verder dan 2020. De bedrijven zien hun fabrieken of andere activa niet in rook opgaan. Als ze niet bankroet gaan, blijft de waarde in de onderneming. De plantagegroep Sipef bezit bijna 23.000 hectare beplante landbouwgrond. Grond beschermt bovendien goed tegen een eventuele opflakkering van de inflatie. De holding D’Ieteren kunt u kopen tegen 0,8 keer de boekwaarde, terwijl meer dan de helft van de beurswaarde uit cash bestaat.

Nog enkele schaarse lichtpunten: projectontwikkelaars Atenor , Immobel en VGP benadrukken dat de coronacrisis hun langetermijnverhaal niet onderuithaalt. Hoogstens lopen de werven vertraging op en wordt risicokapitaal wat duurder. Atenor meldde zelfs een nieuwe huurovereenkomst deze week. De rusthuisverhuurder Care Property Invest bevestigde dat hij doorgaat met investeren en dat zijn dividend niet in gevaar is. Care Property en de sectorgenoot Aedifica noteren een derde duurder dan hun intrinsieke waarde. Vorig maand betaalde u ruim het dubbele. De weefgetouwenmaker Picanol meldde net als Bekaert de heropstart van zijn fabrieken in China, al ging Ieper grotendeels dicht. China bewijst dat we het virus de baas kunnen.