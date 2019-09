Beurshandel in Egypte stilgelegd na plotse koersval

De handel op de beurs in Caïro is een tijdlang stilgelegd na een plotse koersduik. Het land wordt opgeschrikt door nieuwe protesten tegen president Abdel Fatah al-Sisi.

De beurs van Caïro, waar op zondag gehandeld wordt, is een tijd stilgelegd nadat de belangrijkste index EGX 100 5 procent naar beneden dook, het grootste dagverlies sinds 2016. Beleggers zijn opgeschrikt door nieuwe straatprotesten die op vrijdag en zaterdag zijn uitgebroken in Caïro en de noordoostelijke stad Suez.

De handelsvolumes lagen 80 procent hoger dan gemiddeld. De protesten, die in Caïro voornamelijk op en rond het centrale Tahrir-plein plaatsvinden, brengen de Arabische lente weer in herinnering.

De in ballingschap levende Egyptische zakenman Muhamed Ali zou de drijvende kracht zijn achter de protesten. Hij beschuldigt Al-Sisi en de strijdkrachten via social media van grootschalige corruptie.

Volgens internationale persbureaus zijn de betogingen voorlopig eerder bescheiden met enkele honderden manifestanten. Toch blijkt dat genoeg om beleggers te alarmeren. Betogingen zijn zeldzaam in het Noord-Afrikaanse land sinds de machtsgreep van generaal al-Sisi in 2013.

De handel in Caïro is intussen hervat. De sterindex EGX30, met de 30 grootste bedrijven in het Noord-Afrikaanse land, noteert omstreeks 14u 4,8 procent in het rood.