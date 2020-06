Beurssensatie Nikola: 0 dollar omzet, 26 miljard dollar waard

Nikola Corp. verdubbelde ruim in beurswaarde sinds zijn beursgang vorige week in New York. De ontwikkelaar van elektrische vrachtwagens is nu meer waard dan Ford zonder ook maar één dollar omzet te draaien.

We weten intussen tot welke capriolen autoaandelen in staat zijn. De monsterwaardering van Tesla spreekt voor zich. Ook Hertz laat weer van zich horen: het verhuurbedrijf sprong in de afgelopen dagen 10 procent hoger op de beurs, ook al werd het vorige week failliet verklaard. Maar er is geen enkel aandeel dat de huidige beusmania zo treffend illustreert als Nikola Corp.

De ontwikkelaar van vrachtwagens op batterijen en op waterstofcellen debuteerde vorige week op de technologiebeurs Nasdaq na een omgekeerde fusie met een lege beurshuls. Het bedrijf, net als Tesla genoemd naar Nikola Tesla, de uitvinder van de elektrische wisselstroom, stijgt dinsdag voorbeurs nog eens met een kwart. Maandag verdubbelde het aandeel al in waarde in de recordjacht op Nasdaq. De totale koerssprong sinds de beursgang beloopt daarmee 123 procent.



Het bedrijf krijgt daardoor een waardering mee van 26 miljard dollar. Dat is meer dan een gevestigde waarde als Ford en vergelijkbaar met de waardering van pakweg KBC in de Bel20. Wie al sceptisch was over de beurswaardering van Tesla, zal dat zeker zijn over die van zijn voornaamgenoot. Nikola draait nog geen enkele euro omzet. Het bedrijf uit Arizona voorspelt nul inkomsten voor 2020 en projecteert pas een omzet van 1 miljard dollar tegen 2023. Over winst wordt al helemaal niet gerept.

Iveco

Het bedrijf wil volgend jaar een semi-elektrische vrachtwagen leveren, de Tre. Voor de Europese markt zou dat gebeuren in de Iveco-fabrieken in het Duitse Ulm. Iveco heeft 7 procent van het kapitaal van Nikola in handen.