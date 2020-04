Beursstrategen zien koopkansen

‘De cijfers van de jongste dagen over het aantal besmettingen in verscheidene Europese landen zijn een enorme vooruitgang. We verwijderen ons van de exponentiële groei en bevinden ons nu op een plateau. Er is meer vertrouwen dat Europa het pad van China volgt, maar in de VS moet de piek nog komen. In China heeft de quarantaine zes weken geduurd. Vanaf begin mei kunnen we in Europa geleidelijk de quarantainemaatregelen versoepelen, eerst in scholen en fabrieken', zegt Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis.