Beurswaakhond start onderzoek naar bod op Global Graphics

De beurswaakhond FSMA zal bepalen of kandidaat-overnemer Guido Van der Schueren meer informatie deelde met De Tijd, dan in de prospectus van zijn openbaar bod op Global Graphics.

De tegenstanders van het overnamebod op een van de kleinste bedrijven van de Brusselse beurs, het grafische software- en hardwarebedrijf Global Graphics , kiezen voor de aanval. Onder leiding van zelfstandig analist, uitgever van het blad BeursTips/TuyauxBourse Bart Goemaere dienden zij een klacht in bij de FSMA, waarna die een onderzoek is opgestart.

Voorzitter Guido Van der Schueren wil het bedrijf van de beurs halen, tegen een waardering van iets meer dan 50 miljoen euro. Omdat het bedrijf gevestigd is in het VK, moet hij 90 procent van het bedrijf in handen krijgen om de tegenstanders van het bod te mogen uitroken. Voor het bod startte, bezat Van der Schueren bijna 36 procent.

Concreet gaat het om uitspraken in De Tijd toen het bod (4,25 euro per aandeel) startte, licht Goemaere toe. De FSMA wil enkel bevestigen dat een onderzoek bezig is. Van der Schueren vermeldde in de krant een 'plan B'. Als zijn tegenstanders meer dan een tiende van het bedrijf uit zijn handen kunnen houden, is een gesloten kapitaalverhoging nog altijd een optie. 'De raad van bestuur mag tot 42 procent nieuwe aandelen uitgeven.' Die resolutie wordt inderdaad al een tijdje jaarlijks goedgekeurd op de aandeelhoudersvergaderingen van Global.