'Beurswaarde Picanol bestaat uit meer dan weefgetouwen alleen'

De FSMA schrapte Picanol van de koerstabellen tot er duidelijkheid is over de impact van de cyberaanval.

De impact van de ongeziene cyberaanval op het aandeel is moeilijk te voorspellen. KBC Securities haalt de weefgetouwenfabrikant uit voorzorg van zijn kooplijst.

Nog voor het aandeel van Picanol geschorst werd dinsdagochtend, verlaagde KBC Securities het advies van de weefgetouwenproducent van 'opbouwen' naar 'houden'. 'We doen dat uit voorzichtigheid', zegt analist Guy Sips. 'Een cyberaanval als deze is bij mijn weten nooit voorgevallen bij een Belgisch beursgenoteerd bedrijf. Dat geeft ons weinig vergelijkingspunten.'

De beurswaakhond besloot dinsdagochtend het aandeel te schorsen tot Picanol duidelijkheid brengt over de financiële impact. 'Momenteel is de veilige heropstart van onze IT-systemen prioriteit', zegt de weefgetouwenproducent in een persbericht dinsdagnamiddag. 'Zodra we financiële ramingen hebben, zullen we de markt informeren en in samenspraak met de FSMA de handel heropstarten.'

Maandag schatte het bedrijf de impact op de resultaten en de beurskoers nog als beperkt in. 'Dat bleek ook uit de beperkte koersreactie, waardoor een schorsing ons overbodig leek', zegt Johan Corthouts woordvoerder van de FSMA. 'Dinsdag is de situatie duidelijk anders, en dat heeft ons gebracht tot de beslissing het aandeel op te schorten.'

Geen precedent

Over de impact is het bij gebrek aan precedenten tasten in het duister. De vorige grote cyberaanval in het Belgische bedrijfsleven staat op naam van het Brusselse luchtvaartbedrijf Asco, dat niet op de beurs noteert. Daar duurde het drie weken vooraleer de productie kon hernemen.

'Het aandeel is in elk geval meer dan alleen de weefgetouwen', zegt analist Guy Sips. 'Twee derde van de koers, laat ons zeggen 40 van de 65 euro, is afgedekt door de participatie van Picanol in de chemiegroep Tessenderlo en door de cashpositie van het bedrijf.' Op de beurs is Picanol, op basis van de slotkoers van gisteren, 1,15 miljard euro waard. De weefgetouwen maken daar dus maar een derde van uit.

Twee derde van de waarde van Picanol wordt afgedekt door de participatie in Tessenderlo en de cashpositie. Guy Sips Analist KBC Securities

Het bedrijf heeft een beperkte free float. CEO Luc Tack heeft 90 procent van de aandelen in handen.

Kadans

Ondanks het verlaagde advies behoudt KBC Securities zijn koersdoel van 70 euro. 'Vandaag heb ik onvoldoende informatie om de waardering van het bedrijf aan te passen', aldus Sips. 'Picanol rijdt in een dichte mist zonder de mistlichten aan.'