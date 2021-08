Beurswaarde big tech exorbitanter dan waardering

Ook Marc Langeveld, technologieportfoliomanager van Econopolis, komt tot de conclusie dat de waarderingen niet exorbitant zijn. 'Op het eerste gezicht lijken de koersen best wel hoog, maar je moet niet vergeten dat ze het gevolg zijn van een onderliggende winstgroei en een groei in de vrije kasstromen. Eerst dachten beleggers misschien dat big tech een tijdelijke boost kreeg door de pandemie, maar we zien aan de jongste kwartaalcijfers dat er structurele factoren aan de digitale transformatie zitten. Die leiden tot stijgende marges en hogere vrije kasstromen.'

Alternatieven

Langeveld stelt dat je als belegger ook altijd moet kijken naar de alternatieven. 'De reële rente (nominale rente min de verwachte inflatie, red.) is zowel in Europa als in de VS negatief. In zo'n omgeving is het kopen van big tech-aandelen die jaarlijks via dividenden en aandeleninkopen 2 à 4 procent - en stijgend - uitkeren nog altijd aantrekkelijk.'