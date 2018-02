Beursweekboek: Porter houdt dividendpoort toe

Het Brusselse resultatenseizoen laat tot nu toe het beste beloven voor de coupons. Maar Telenet toonde zich wel een belangrijke uitzondering.

Langetermijnbeleggers, prijs u gelukkig, want een dosis angst heeft zich weer genesteld op de financiële markten. De correctie van bijna 10 procent op de aandelenmarkten toonde eindelijk nog eens aan dat beurzen kunnen dalen. Want geef toe: de hausse begin dit jaar gebeurde wat te snel, en gaf het valse beeld dat u met aandelen vliegensvlug en makkelijk geld kunt verdienen zonder uw huiswerk te doen. Zoiets kan de kiemen voor ongelukken en zeepbellen leggen.

‘Succesvol investeren vergt tijd, discipline en geduld. Je kan geen baby maken in één maand door negen vrouwen te bezwangeren’, zei ’s werelds succesvolste belegger Warren Buffett in een van zijn jaarverslagen. Dat zijn vaak pareltjes van literaire creativiteit en beleggerswijsheid. Een andere tip van hem: ‘Ik koop alleen kwaliteit, maar altijd in de solden, zowel mijn sokken als mijn aandelen’ - al klinkt dat in het Engels beter als socks & stocks. Buffett voegde de daad bij het woord en kocht flinke pakketten bij van Apple en Teva Pharmaceuticals. Ook andere beleggers menen dat de dip koopkansen creëert, want de beursindexen boekten de voorbije vijfdaagse een fluks herstel.

Een goede buffer om je in sterk schommelende beurstijden van een inkomen te verzekeren, is het dividend. Tot nu toe laat het resultatenseizoen op de Brusselse beurs het beste beloven voor de coupons. Een greep uit het lijstje: Lotus Bakeries (+5,5%, 2.310 euro) keert ruim een vijfde meer uit. De koekjesbakker ontpopt zich tot een echte cashflowkoe, waardoor hij zijn schulden met liefst 40 procent kon afbouwen. Dat maakt het fors hogere dividend ook duurzaam. Barco (+2,4%, 100,40 euro) trekt zijn coupon met een tiende op. Fagron (+0,1%, 12,65 euro) heeft zijn manke balans rechtgetrokken en keert na drie jaar weer een dividendje uit van 10 cent per aandeel, een teken van vertrouwen. De verkoper van apothekersingrediënten kreunt niet langer onder het juk van de banken, want de schuldgraad ligt met 2,5 keer de bedrijfscashflow een stuk onder de bovengrens van 3,5 keer die de bankenjongens hanteren.

De aandeelhouders van Sipef (+5%, 63,40 euro) zien hun jaarlijkse uitkering 28 procent stijgen. De plantagegroep kende een prima jaar en houdt haar belofte: 30 procent van de winst uitbetalen. De rest gaat naar investeringen in de verbetering van de plantages en een snelle schuldafbouw om opnieuw op overnamepad te kunnen trekken. Het dividend kan volgend jaar trouwens iets lager liggen, want intussen is de palmolieprijs licht gezakt. CEO François Van Hoydonck zegt niet wakker te liggen van de palmoliekoers, want schommelen doet die toch.

De grootste dissonant in de dividendenbonanza is Telenet (-6,4%, 56,10 euro). Zowat alle analisten hadden verwacht dat topman John Porter met een superdividend van 4 tot zelfs 6 euro zou trakteren. Maar de beleggers komen van een kale reis thuis. Het blijft voorlopig noppes, net als de voorbije vijf jaar. De uitleg leest als een kopie van eind 2016: Telenet staat voor grote investeringen, terwijl voorzichtigheid geboden is wegens allerlei onzekerheden over concurrentie, belastingen, enzovoort.

Concreet gaat Telenet dit jaar 26 procent van zijn omzet investeren. Normaliter ligt dat voor kabel- en telecombedrijven onder 20 procent. De helft van de extra uitgaven gaat naar de onverwachte vernieuwing van het informaticanetwerk, de andere helft naar de modernisering van het Waalse kabelnetwerk SFR. Dat nam Telenet eind 2016 voor 400 miljoen euro over van Altice. Porter geeft toe dat de financiële problemen bij het Franse Altice meespelen in de beslissing om alle cash voorlopig op te potten.

Australische droomvilla

De aandeelhouders moeten echter niet panikeren. Porter heeft een reputatie bij Telenet-moeder Liberty Media uitgebouwd om op lange termijn waarde te creëren. Ook in zijn persoonlijk leven trouwens. Toen hij in 2013 met zijn vrouw Susan en hun vier kinderen naar België verhuisde, verkochten ze hun villa op Hillside Avenue in de poepsjieke wijk Vaucluse bij Sydney voor bijna 10 miljoen dollar, zowat het vijfvoudige van de aankoopprijs. De verhuis moet toch een beetje pijnlijk geweest zijn, want de woonst was een van de meest begeerde van Australië. Ze combineerde een prachtig vergezicht, een thuisbioscoop en een zwembad met een gigantische wijnkelder uitgestrekt over vier verdiepingen. De droomvilla op de heuvel figureerde ook in het magazine Vogue Living. Al is Porter ook gewend aan minder luxueuze omgevingen. Als 17-jarige ging hij vloeren dweilen bij de warenhuisketen Sears. En na zijn studies geschiedenis en economie in de VS studeerde hij nog twee jaar in het Kroatische Zagreb, dat toen nog onder communistisch bestuur stond.

Sinds Porters aantreden is de koers van Telenet met 79 procent gestegen. De aandeelhouders kunnen dus niet klagen over zijn bewind. En misschien volgt later dit jaar toch nog een dividend, liet hij op de analistenconferentie uitschijnen. Met de resultaten zelf was niets mis. Uit een omzetgroei van 1 procent puurde Telenet 6 procent meer brutobedrijfswinst en 2,7 keer meer nettowinst. De balans laat een coupon toe. Telenet torst een schuldgraad van 3,9 keer de bedrijfscashflow, in lijn met de eigen doelstelling van 3,5 tot 4,5. De telecomgroep werd strenger voor zichzelf en rekent voortaan ook de kredieten van leveranciers mee. Misschien geen slecht idee, in het licht van hogere rentevoeten en de schuldencrisis bij Altice. Zonder de nieuwe definitie zou de schuldgraad tot 3,2 gezakt zijn, wat een dividend zou rechtvaardigen.

Intussen probeert Telenet de beleggers te paaien met een inkoopprogramma van eigen aandelen voor 75 miljoen euro. Voor u euforisch wordt: u bent daar als kleine garnaal totaal niets mee. Helemaal onderaan in een apart persbericht stond te lezen dat de stukken louter dienen om aan de optieplannen van het management te voldoen. De aandelen zullen dus niet worden vernietigd. In 2017 werd daar slechts 60 miljoen voor uitgetrokken.

Rudi en Françoise

Intussen blijkt uit de stroom jaarcijfers dat de dure euro vaak op de resultaten inhakt. Bij X-Fab (-9,3%, 8,66 euro), het kleinere zusje van de chipmaker Melexis (+4,1%, 88,10 euro) dat in Parijs noteert, zakte de bedrijfswinstmarge van 19,6 tot 18,2 procent. Dat is onder de beloofde 19 procent uit het prospectus van vorig jaar. ‘Bij een constante dollarkoers zou onze marge op 20,2 procent beland zijn’, verontschuldigde CEO Rudi De Winter zich.

Trouwens: zouden De Winter en zijn vrouw Françoise Chombar, de CEO van Melexis, tijdens hun valentijnsdiner over de koers van het groene biljet gesproken hebben? Het zou een verhitte discussie hebben opgeleverd. Want terwijl Melexis uitgaat van een koers van 1,23 dollar per euro voor 2018 ziet X-Fab het voor zichzelf iets rooskleuriger met een voorspelling van 1,20 per euro.