Beurzen genieten van traditionele nieuwjaarsspurt

De beurzen trekken op de eerste sessie van het jaar mooi hoger. Of dit de voorbode is van een goed beursjaar zal van een succesvolle inenting van de wereldbevolking afhangen.

De beurzen trekken bij het begin van het nieuwe jaar vol goede moed hoger. In Brussel gaat de Bel20 1,8 procent hoger tot 3.685 punten. 19 Bel20-aandelen noteren in het groen, Argenx (-0,5%) is de enige dissonant na een knalprestatie in 2020 (+68%).

Conjunctuurgevoelige aandelen en bedrijven die zullen profiteren van een normalisering van het maatschappelijke leven staan vooraan in de Bel20. De inoxfabrikant Aperam wint 4,5 procent en de Kortrijkse beeldvormingsspecialist Barco dikt 3,5 procent aan. Bierbrouwer en zwaargewicht AB InBev - die alle baat heeft bij een wereldwijde opening van de horeca en de heropstart van evenementen - trekt aan de kar met een winst van 2,6 procent.

Nog straffere koerswinsten vinden we terug op de brede Brusselse markt. De verhuurder van winkels Vastned Retail Belgium gaat 6 procent hoger, de tapijtproducent Balta staat 7 procent in de plus. Voor Balta speelt het brexitakkoord tussen het VK en de Europese Unie op kerstavond een bijkomende rol. Het VK is een belangrijke markt voor Balta.

Ook elders in Europa trekken de beurzen hoger, terwijl ook de Amerikaanse futures in het groen noteren.

'Het positieve sentiment van begin 2021 vloeit voort uit de eindejaarsrally van 2020', zegt Werner Wuyts, een strateeg van Dierickx Leys. De eindejaarsrally ging met een knal van start op maandag 9 november toen Pfizer en BioNTech zeer goede vaccinresultaten publiceerden. 'Hoop doet leven. De realitycheck volgt binnen enkele maanden. Hoe snel verloopt de verdeling van de vaccins, zal er voldoende discipline zijn bij de bevolking, hoe snel komt er immuniteit? Er zijn veel vragen waar niemand het antwoord op weet', vervolgt Wuyts.

Januari-effect

Het gebeurt wel meer dat de eerste dag van het beursjaar positief verloopt. Op 2 januari 2020 won de Bel20-index 1,5 procent. Beleggers hebben in het begin van het jaar vers geld door een dertiende maand of bonussen. De impact van dat verse geld op de beurzen wordt het januari-effect genoemd.