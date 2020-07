Beurzen knallen ondanks vrees voor tweede coronagolf

De Bel20 beleeft zijn beste dag in twee weken ondanks de stijgende besmettingsgraad in grote delen van de wereld. De wereldbeurzen trekken zich op aan het onderzoek naar een coronavaccin dat in een stroomversnelling raakt.

In het pingpongspel tussen virushoop en virusvrees nemen de optimisten woensdag stevig de bovenhand. Na de middag trekken de Europese beurzen een versnelling hoger naar een gemiddelde koerswinst van 2 procent.

De Bel20 bleef woensdag lange tijd achter, maar beent na de middag bij dankzij een opstoot van zwaargewicht AB InBev dat ondanks een vers verkoopadvies 3,6 procent hoger gaat. De bierreus beleeft zijn beste beursdag in een week.

De reden voor het optimisme, dat sterk contrasteert met de slechte coronacijfers, is de wedloop naar een vaccin tegen het virus. Beleggers putten moed uit berichten dat het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna op 27 juli als eerste bedrijf de finale fase van de klinische tests opstart voor de ontwikkeling van een vaccin. Moderna stijgt in de Amerikaanse voorbeurshandel met 18 procent, waardoor het biotechbedrijf nu bijna verviervoudigd is sinds de start van de virusuitbraak.

In het zog van Moderna trekken andere biotechbedrijven - vooral degene met producten in een latere onderzoeksfase - hoger. In Brussel profiteren Galapagos (+5,7%) en in mindere mate Argenx (+2,7%) mee.