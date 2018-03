Beurzen kritisch voor Facebook

Pas wanneer Wall Street terug openging kregen beleggers de kans om te reageren op het nieuws over de manipulatie van miljoenen accounts door een Britse datawetenschapper. Zijn voormalige werkgever, Cambridge Analytica, had begin 2014 op sluwe wijze alle data van meer dan tientallen miljoenen stemgerechtigde Amerikanen van het sociale medium geplukt.

Daaruit trok het bedrijf conclusies over het stemgedrag van de mensen achter die profielen, om daarna die politieke voorkeur zeer gericht te proberen te beïnvloeden. Via politiek strateeg Steve Bannon was Cambridge Analytica op dat moment sterk gelieerd aan de campagne van kandidaat Donald Trump.

Actie en reactie

Het lek dat Cambridge Analytica had misbruikt werd door Facebook gedicht in 2015, maar er werd amper tot niets gedaan om de getroffen accounts af te schermen. Een dag nadat de naam van de klokkenluider verscheen op wereldwijde nieuwswebsites werd zijn account door Facebook afgesloten .

Politici uit de VS en Europa reageerden scherp op de onthullingen . Ondertussen deed Cambridge Analytica er alles aan om een televisiereportage tegen te houden , waarin zijn huidige topman op verborgen camera vrijuit spreekt over zijn werkwijze.

Het was al even geleden dat het nog zo hard naar beneden ging voor Facebook. Begin februari volgden twee koersdalingen van bijna 5 procent elkaar op, maar dat gebeurde tegelijkertijd met een beurscorrectie op Wall Street. Vandaag is het Facebook-aandeel de sterkste daler in de brede S&P500-index, de groep bedrijven met de grootste beurswaarde van de VS.