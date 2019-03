Beurzen ruilen rotkwartaal voor topkwartaal

Wereldwijd beleefden aandelen in het eerste kwartaal een onverwachte verrijzenis na de even onverwachte pandoering eind 2018. China sprong eruit, Europa hield gelijke tred met de VS.

Als twee mensen het jaarbegin op de wereldbeurzen gekleurd hebben, dan wel Jerome Powell en Donald Trump. De eerste door als voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed) drastisch het roer om te gooien, de tweede door als Amerikaanse president de hoop te voeden op een handelsakkoord met China.

Niet toevallig waren beide Amerikanen ook protagonisten in het vierde kwartaal, dat het orgelpunt vormde van een ellendig beursjaar. Vooral december was een bloedbad, met beleggers die voor zowat alles angst hadden: tegenvallende economische cijfers in de eurozone en China, de handelsoorlog, de shutdown in de VS, brexit-onzekerheid.

Bocht

Barco boven in brussel De Bel20-index deed met een winst van 12,8 procent in het eerste kwartaal iets beter dan het Europees gemiddelde (+12,3%). De grootste stijgers in Brussel waren beeldvormingsgroep Barco (+38,1%) en bierreus AB InBev (+29,6%). Die eerste werd beloond voor sterke cijfers en verwierf zo een zitje in de Bel20. De tweede presteerde minder slecht dan verwacht en herstelde deels van de opdoffer vorig jaar. Achteraan eindigden twee bedrijven met schuldzorgen: groente- en fruitconcern Greenyard (-54,1%) en zinkspecialist Nyrstar (-38,7%).

Powell gooide in die fragiele context olie op het vuur door op 19 december de rente op te trekken en nog twee renteverhogingen in 2019 te signaleren. Tot de Fed-baas in januari aan een indrukwekkende bocht begon die in maart helemaal genomen was. De geplande monetaire verstrakking werd opgeborgen. Meer nog, markten houden er intussen rekening mee dat de Fed dit jaar nog de rente verlaagt.

Powells monetaire bocht was de belangrijkste katalysator voor de beursremonte de voorbije maanden. Hij kreeg snel bijval in de eurozone, waar de Europese Centrale Bank haar stimulus verlengde. Tel daarbij de geplande stimulus in China, en aandelenbeleggers zagen wereldwijd reden om even hun zorgen opzij te zetten en de verliezen van het slotkwartaal van 2018 quasi weg te gommen.

Het resultaat van die ommekeer - overigens tekenend voor het volatielere beursklimaat sinds 2018 - is een wereldaandelenindex die er zijn beste kwartaal sinds begin 2012 heeft opzitten.

S&P500

Voor de Amerikaanse S&P500 was het zelfs het beste kwartaal sinds 2009 met een winst (in eigen munt) van 12,7 procent. Dat is iets beter dan Europa, waar de EuroStoxx600 12,3 procent hoger koerste. Omgerekend naar euro deed de Amerikaanse beurs nog wat beter, omdat de dollar dit kwartaal verstevigde tegenover de eenheidsmunt. Wie in de technologiebeurs Nasdaq belegde, won 18,8 procent.

Twee Amerikanen, centraal bankier Jerome Powell en president Donald Trump, kleurden het beurskwartaal. Met China als grote winnaar.

Maar de grote winnaar is China, waar de beurs van Shanghai bijna 30 procent hoger ging. Op de slotdag van het kwartaal gisteren wonnen Chinese aandelen nog 3 procent dankzij hoopgevende geluiden over de handelsbesprekingen met de VS.

De Chinese beurs laat zo een rampzalig 2018 achter zich, met dank ook aan de beslissing van indexsamensteller MSCI om geleidelijk meer Chinese A-aandelen op te nemen in zijn veelgevolgde indexen. Dat dwingt sommige buitenlandse fondsen om die aandelen bij te kopen, wat de koers ondersteunt.

Europa

Europese aandelen gingen mee hoger met de rest van de wereld, ondanks zwakke economische cijfers. De hoop op afnemende handelsspanningen en een aantrekkende Chinese economie - een belangrijke exportmarkt voor Europa - trok beleggers over de streep.

Binnen de EuroStoxx600 waren de detailhandel (+20,3%), mijnbouwers (+19,2%) en voeding en drank (+18%) de grootste stijgers. Telecom bengelde achteraan met amper 1,4 procent winst.

De Italiaanse beurs hoorde bij de uitschieters in Europa, Duitsland met zijn exportgevoelige industrie bleef achterwege.