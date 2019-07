Beurzenoorlog barst los tussen EU en Zwitserland

Beleggers kunnen vanaf vandaag Zwitserse aandelen alleen nog verhandelen op de beurs van Zürich. Andere Europese markten mogen geen handel in Zwitserse effecten meer aanbieden.

De Europese Unie heeft het al eventjes gehad met de Zwitsers. Vorig jaar kwamen de twee overeen om een nieuw politiek en handelsraamwerk op te stellen. Dat moest het huidige kluwen van meer dan honderd samenwerkingsverdragen vervangen. Zwitserland zal het nieuwe verdrag voorlopig niet ratificeren.

Volgens ING-econome Charlotte de Montpellier vreest Zwitserland vooral voor zijn arbeidsmarkt. 'Bij ratificatie van het verdrag kunnen werknemers uit de EU concurreren met Zwitserse werknemers. Dat brengt de hoge lonen in Zwitserland in gevaar' zegt de econome.

De EU is nu bang dat de Zwitsers het verdrag willen heronderhandelen, waardoor de gemoederen tussen de twee hoog oplopen.

Beurzenoorlog

De start van de beurzenoorlog is de eerste duidelijke manifestatie van dit conflict. Sinds maandag erkent de EU de Zwitserse beurs niet langer als een gelijkwaardige beurs. Daardoor kunnen Zwitserse traders niet meer rechtstreeks op de Europese beurzen handelen, maar moeten ze langs een Europese broker passeren.

Zwitserland slaat echter terug, en verbiedt op zijn beurt dat andere markten dan de beurs van Zürich nog Zwitserse effecten verhandelen. Dat kan voortaan alleen nog via de beurs SIX en een erkende broker in Zwitserland.

De gevolgen zijn groot. Zo'n 30 procent van de handel in Zwitserse aandelen gebeurde via andere beurzen en handelsplatformen in de EU. Dat zijn vaak de zogeheten 'dark pools' waar grote institutionele beleggers delen van hun orders kunnen verbergen. De Zwitsers hebben nu verboden om op die schaduwbeurzen te handelen. Traders die zich hier niet aan houden, kunnen het 'Swiss life'-gevoel zelf ondervinden in een Zwitserse gevangeniscel. Op een overtreding staat tot drie jaar cel.

Volgens Montpellier was de de zet van de EU bedoeld om de druk op te voeren. Want er zijn ook gevolgen voor de brexit-onderhandelingen. 'De EU wil ook met het VK een alomvattend verdrag in plaats van allerlei kleine samenwerkingsverdragen. Nu kan het VK nog zeggen dat Zwitserland dat ook niet heeft. Daarom wil de EU dat Zwitserland zo snel mogelijk akkoord gaat met het nieuwe verdrag.'

Geen problemen voor beleggers

De Belgische brokers verwachten geen problemen voor Belgische beleggers die aandelen zoals Novartis, Roche of Nestlé bezitten. ‘Zwitserse aandelen mogen de facto alleen nog via de Zwitserse beurs SIX verhandeld worden. Omdat BinckBank een connectie heeft met die beurs, zullen orders in Zwitserse aandelen gewoon verder worden uitgevoerd’, zegt Fadwa Lahssini, woordvoerster van Binck. ‘Voor­lopig zijn er geen gevolgen voor onze klanten’, zegt ook Gorik ­Nelissen van Keytrade Bank.

Dieptepunt in de relatie