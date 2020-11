Beyond Meat zwaar afgestraft

Terwijl de Europese beurzen eensgezind hoger gaan is het sentiment op de Amerikaanse beurzen is gemengd. De Dow Jones klimt 0,4 procent terwijl de S&P500 0,1 procent inlevert.

Beyond Meat

De omzet groeide maar licht, met 2,7 procent, in het derde kwartaal tot 94,4 miljoen dollar. Daarmee ging Beyond Meat zwaar onder de lat door: analisten hadden gemiddeld op een omzetcijfer van 132,81 miljoen dollar gerekend.

De vraag naar vleesvervangers in restaurants en winkels, die bij het begin van de coronacrisis was toegenomen, verzwakte in de driemaandenperiode tot 26 september. Beyond Meat realiseert zowat de helft van zijn omzet bij restaurantketens als Dunkin Donuts en Subway, die heel wat zaken sloten en hun menukaart beperkten. Hogere kosten resulteerden in een nettoverlies van 19,3 miljoen dollar. Een jaar eerder was er nog 4,1 miljoen dollar winst.