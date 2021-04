Biden zet Wall Street op verlies

Biogen

Bij de individuele aandelen staat het biofarmabedrijf Biogen in de kijker. Biogen boekte in het eerste kwartaal 71 procent minder winst dan een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 410,2 miljoen dollar tegen 1,4 miljard dollar in de eerste drie maanden van 2020. Per aandeel was er een terugval van 8,08 naar 2,69 dollar. De omzet kromp van 3,53 miljard naar 2,69 miljard dollar.