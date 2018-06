Biedstrijd om Norwegian doet luchtvaart zweven

De Europese luchtvaartaandelen kenden eindelijk nog eens een uitstekende dag. Lufthansa wil Norwegian Air Shuttle overnemen, wat de speculatie over een verdere consolidatie voedt.

De Noorse luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle spurtte maandag op de beurs van Oslo 10 procent hoger, en trok heel wat sectorgenoten mee naar boven. Carsten Spohr, de gedelegeerd bestuurder van de Duitse groep Lufthansa , had in een interview met de krant Süddeutsche Zeitung gezegd dat zijn groep gesprekken voert met de Noren om een overnamedeal uit te werken. ‘Of er daadwerkelijk een akkoord komt, hangt af van de prijs, de strategische meerwaarde die Norwegian voor ons zou kunnen bieden, en van de houding van de kartelautoriteiten’, zei Spohr.

De toenadering tot de Duitsers is een doorn in het oog van William Matthew Walsh, de topman van International Consolidated Airlines Group (ICAG ), de moederholding boven British Airways. Die deed al twee keer een overnamebod op het Noorse bedrijf, dat zich de laatste jaren omvormde tot een lagekostenmaatschappij. Maar de Britten vingen telkens bot in Oslo. ICAG kocht wel al een belang van 4,6 procent in Norwegian, en is naar verluidt niet van plan die aandelen af te staan.

Voor beleggers in de luchtvaart is de mogelijke biedstrijd en verdere consolidatie een zegen. Want na een schitterend 2017, staan de meeste koersen dit jaar onder druk. Sinds Nieuwjaar verloor de MSCI European Airline Index 4 procent. De index met Amerikaanse luchtvaartaandelen tuimelde zelfs 9 procent.

Dat is in de eerste plaats te wijten aan de dure olie. Deze maand waarschuwden de Amerikaanse groepen Delta Airlines en Southwest al voor tegenvallende cijfers. Al was dat bij die laatste ook te wijten aan de negatieve impact wegens de dood van een passagier in april. De ontploffing van een motor katapulteerde een metalen stuk door het raam in het hoofd van een vrouw. Het was het eerste slachtoffer in de Amerikaanse luchtvaartindustrie in 9 jaar.

Air France-KLM gehalveerd

Ook de hogere loonkosten spelen parten. Ryanair moest zijn piloten betere contracten geven om de vrede te bewaren. Air France-KLM slaagt daar voorlopig nog niet in. De talrijke stakingen zullen dit jaar 300 miljoen euro van de winst wegvreten. Het aandeel halveerde bijna sinds Nieuwjaar.

Analisten stippen aan dat meer consolidatie kan helpen om de magere marges te verbeteren. De Europese markt is nog altijd erg gefragmenteerd. De vijf grootste groepen in Europa hebben een gezamenlijk marktaandeel van 39 procent in het aantal beschikbare zetels. In de VS bezet het topkwintet 86 procent van de markt. Er vliegen in Europa meer maatschappijen rond dan in eender welk ander continent. Volgens de internationale luchtvaartorganisatie IATA zijn er 215 maatschappijen actief op het oude continent, tegenover 101 in Noord-Amerika. Met een nettowinst van samen zowat 16 miljard dollar, zijn de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen meer dan dubbel zo winstgevend dan hun Europese evenknieën.

Lufthansa en ICAG spelen als enigen een rol van betekenis in de Europese consolidatie. Lufthansa lijfde onder meer Brussels Airlines volledig in, nam een groot deel van het failliette Air Berlin over en aast op het noodlijdende Alitalia. ICAG spreidde onder meer zijn vleugels over het Ierse Aer Lingus, de Spaanse bedrijven Iberia en Vueling, en het Oostenrijkse Niki.