Biedt de familie genoeg voor aandelen Sioen?

Ook nu de familiale holding Sihold haar bod op Sioen Industries lanceert, blijft de waardering van 23 euro per aandeel vragen oproepen. Fair volgens de enen, ontoereikend volgens anderen.

De vraag rees onmiddellijk toen Sioen op 29 oktober aankondigde dat de familie de fabrikant van industrieel textiel van de beurs wilde halen: biedt de familiale holding Sihold een faire prijs? Per aandeel is 23 euro weliswaar 26 procent meer dan de slotkoers op 28 oktober, maar dat was dan ook een erg slechte beursdag.

Analisten die het aandeel opvolgden, hanteerden toen een gemiddeld koersdoel van 22,3 euro. Erg rijkelijk leek het bod niet, maar wel fair gezien de omstandigheden. De activiteiten van Sioen Industries hebben duidelijk te lijden onder de coronapandemie. Na negen maanden lag de groepsomzet op vergelijkbare basis 9,8 procent onder die van dezelfde periode in 2019.

In het prospectus dat is uitgegeven naar aanleiding van het overnamebod spannen Sihold en Sioen zich in om aan te tonen dat de biedprijs ondanks alles ‘aantrekkelijk en fair’ is. Een DCF-analyse (op basis van toekomstige vrije kasstromen) door Degroof Petercam komt tot een waarde per aandeel van 20,8 euro. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met de waarderingsmultiples van sectorgenoten en met de multiples die bij recente transacties in de ‘coating, apparel & chemicals’-markten golden.

Het overnamebod is donderdag gestart en loopt tot 18 februari. Het wordt op het eerste gezicht geen sinecure om het te laten slagen, want Sihold moet 96,62 procent van de aandelen verwerven om een uitkoopbod te mogen uitbrengen. Naast de eerste voorwaarde om tijdens het bod 95 procent van de aandelen-Sioen in handen te krijgen, is er immers nog een tweede voorwaarde: de familie, die al 65,25 procent bezit, moet 90 procent van de 6,69 miljoen stukken die bij het brede publiek zitten (de free float) binnenhalen.

Familie doet een ‘Duveltje’ Om haar overnamebod te financieren gaat de familie Sioen bij drie banken een lening van 160 miljoen euro aan, blijkt uit het prospectus. Om die lening terug te betalen rekent ze op uitkeringen door Sioen Industries. Eventueel kan het bedrijf daarvoor ook schulden aangaan. Dat zou ‘de normale investeringspolitiek’ niet in de weg staan. De schuldgraad van het textielbedrijf is volgens onze berekeningen overigens vrij laag: circa 2,5 keer het eigen vermogen (125 miljoen euro nettoschulden versus 50 miljoen eigen vermogen). De familie Sioen doet dus na wat de familie Moortgat een kleine tien jaar geleden deed. Die legde toen 125 miljoen euro op tafel om Duvel Moortgat van de beurs te halen. Enkele maanden later keerde ze zichzelf een superdividend uit om de lening af te lossen, waarbij de bierbrouwer zelf een nieuwe lening aanging.

Toch denkt ING-analist Maxime Stranart dat er een hoge kans is dat het overnamebod lukt. ‘Ik zie geen reden waarom het bod niet zou slagen. Gezien de huidige marktsituatie is de biedprijs fair. De timing is opportunistisch, maar de familie doet het juiste, want veel sectorgenoten zijn niet beursgenoteerd.’ Ook Test-Aankoop heeft over een fair bod en raadt aan erop in te gaan. ‘Al is het zeker niet gul te noemen, zeker nu de overnames van de voorbije jaren stilaan zouden moeten beginnen te renderen.'

De Belegger vindt de waardering aan de lage kant. Dat komt onder meer omdat de vooruitzichten in het prospectus erg pessimistisch zijn. Daar is slechts sprake van een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 1,9 procent voor de periode 2020-2030. Het blad adviseert de eerste biedronde te laten passeren. ‘We willen eerst zien hoeveel institutionele beleggers op het bod ingaan’, zegt analist Geert Smet.