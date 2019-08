Bierreus duwt Bel20 kopje onder

Barclays verlaagt het advies voor AB InBev. Agfa ziet voor het eerst sinds 2015 een omzetgroei. Handelszorgen zetten de Europese beurzen lager.

Ze zijn weer terug van heel even weggeweest, de handelszorgen. De Amerikaanse president Donald Trump deed beleggers maandag kalmeren door sussend nieuws te brengen over de handelsoorlog. Volgens de president hadden de VS en China het afgelopen weekend telefonisch contact en daaruit zou zijn gebleken dat de Chinezen graag een deal willen sluiten.

Maar China ontkent dat deze telefoongesprekken hebben plaatsgevonden. Dat maakt het voor beleggers lastig om de huidige stand van zaken in het conflict te bepalen. Na een verlies op Wall Street dinsdagavond volgen de Europese beurzen woensdagmiddag in rode klederdracht.

De Bel20 levert rond 14u 0,9 procent in tot 3.483 punten.

Zwaargewicht AB InBev weegt op de Brusselse sterindex, de bierreus verliest 1,7 procent. Barclays verlaagt het advies voor AB InBev van 'houden' naar 'verkopen'.

Het beurshuis noemt drie redenen waarom de huidige koers geen stand kan houden. De eerste is dat de biergigant het moeilijk gaat krijgen in Zuid-Amerika. 'We denken dat de Nederlandse bierbrouwer Heineken marktaandeel van AB InBev heeft afgepakt', zeggen de analisten. Ook een kwakkelende Braziliaanse economie werkt niet in het voordeel van het pintjesaandeel.

Verder denken de beurskenners dat de biermarkt in de VS structureel zal krimpen en zien ze een beperkte volumegroei in China. 'In China is de concurrentie erg sterk en AB InBev heeft daar geen dominante marktpositie. Hierdoor heeft het bedrijf minder invloed op de prijszetting', klinkt het.

Van de 37 door Bloomberg gevolgde analisten, is Barclays nu het vierde beurshuis met een verkoopadvies. Barclays verlaagt ook het koersdoel van 85 naar 74 euro.

De koopadviezen (22) op AB InBev blijven ruim in de meerderheid.

Agfa verrast

Het beeldvormingsbedrijf Agfa-Geveart kwam woensdag met beter dan verwachte cijfers en daarom gaat het aandeel 8,2 procent de lucht in. De omzet groeide met 3 procent naar 576 miljoen euro, terwijl analisten een omzet van 550 miljoen hadden verwacht. De aangepaste ebitda kwam uit op 56 miljoen euro, een stijging met 14,3 procent. Rekening houdend met IFRS16, staat er een ebitda van 66 miljoen euro op de tabellen voor het tweede kwartaal.

IFRS16 is de nieuwe boekhoudnorm die leaseverplichtingen voortaan bij de schulden bijtelt. De periodieke leasebetalingen komen niet meer in aftrek van de ebitda. Lees hier meer over IFRS16.

CEO Christian Reinaudo is tevreden met het resultaat:

Op basis van onze recente strategische stappen en het succes van alle belangrijke groeimotoren konden we voor het eerst sinds 2015 weer aanknopen met omzetgroei. CHRISTIAN REINAUDO CEO van AGFA-GEVAERT

De resultaten verrasten analist Stefaan Genoe van Degroof Petercam positief. 'Agfa presteert goed met een hernieuwde omzetgroei', zegt de analist. Hij benadrukt dat vooral de afdeling Digital Print & Chemicals (inkjet en specialiteitsproducten) het goed deed en dat de afdeling Offset Solutions (drukvoorbereiding) goed in de gaten moet worden gehouden. 'Het is belangrijk dat we de komende maanden een verbetering van de prestatie zien van de afdeling Offset Solutions. De Chinese samenwerking is hierbij heel erg belangrijk', zegt Genoe.

Vorig jaar ging de Mortselse groep in zee met Lucky HuaGuang Graphics, de grootste fabrikant van drukplaten in China. Dat deed het bedrijf om de groei op de Chinese markt te versnellen.

Door de beter dan verwachte resultaten zal Genoe zijn verwachtingen licht verhogen, maar het advies blijft 'houden'. Ook het koersdoel blijft staan op 3,95 euro.

Balta

Ook Balta kwam woensdagochtend met cijfers. De tapijtenproducent zag de omzet met 9,2 procent stijgen tot 351,4 miljoen euro. De organische groei bedroeg 7,5 procent.

De aangepaste brutobedrijfswinst (EBITDA) kwam uit op 37,3 miljoen euro en bleef volgens het bedrijf op vergelijkbare basis stabiel. De aangepaste brutomarge kwam uit op 10,6 procent.

Verder daalde de nettoschuld - op vergelijkbare basis - licht naar 311,8 miljoen euro. De schuldgraad ging van 3,8 naar 3,7 keer de brutobedrijfswinst op een vergelijkbare basis.

Onze resultaten voor het eerste halfjaar liggen in lijn met de verwachtingen. We blijven goed op weg om de doelstellingen te halen voor de jaarresultaten van 2019 die we in maart hebben afgesproken. CYRILLE RAGOUCY CEO VAN BALTA

Ragoucy wijst er wel op dat de marges leden onder de gevolgen van kosteninflatie en de investeringen in NEXT. NEXT is het strategische plan dat Balta tegen 2020 'een aanzienlijke verbetering van de resultaten' moet opleveren. 'De eerste voordelen van dat plan verwachten we vanaf de tweede jaarhelft', zegt de CEO.

Volgens analist Maxime Stranart van ING is de brutobedrijfswinst van tapijtenmaker eigenlijk gedaald. Stranart zegt dat het winstcijfer 2 miljoen euro aan eenmalige baten bevat. Wanneer de analist hiervoor corrigeert komt de brutobedrijfswinst uit op 35,3 miljoen. Dat is op vergelijkbare basis 5,3 procent minder winst dan in de zelfde periode vorig jaar.

Marges

De analist maakt zich verder zorgen over de marges van het bedrijf. 'De verkopen zijn sterk gestegen, maar dat ging wel ten koste van de marge. Deze lag 97 basispunten lager. De marge op de losse karpetten daalde zelfs met 520 basispunten', zegt Stranart. De karpettendivisie lijdt onder andere onder de duurdere prijzen van grondstoffen.

Net als ING maakt ook analist Nathalie Debruyne van Degroof Petercam zich zorgen om de lage marges van Balta. 'We weten dat bepaalde elementen uit het eerste halfjaar niet worden meegenomen naar het tweede. Maar het blijft onwaarschijnlijk dat de marges terug gaan naar de niveaus van vorig jaar', zegt Debruyne.

Debruyne knipt het koersdoel bij van 3,90 naar naar 3,10 euro. Het advies blijft 'houden'.