Big tech breekt alle beursplafonds

Alphabet, de moederholding boven Google, is de vierde techreus die de kaap van 1.000 miljard dollar rondt. Big tech heeft de voorbije tien jaar haast alle olieconcerns en bankreuzen uit de top tien van grootste beursbedrijven verdreven.

Wie tien jaar geleden een lijst met de grootste beursbedrijven van vandaag had gezien, had zich wellicht twee keer in de ogen gewreven van ongeloof. De olieconcerns en bankreuzen die toen de plak zwaaiden, zijn allemaal uit de top tien verdwenen. De technologiebedrijven, die toen in de spreekwoordelijke pampers zaten, nemen hun plaats in.

Nu ook Alphabet tot het 1.000 miljard dollar-clubje behoort, is de macht van big tech nog groter geworden. De moederholding boven Google bereikte donderdag in de slotminuten de magische kaap op de Nasdaq.

Het is de vierde techreus die de kaap van 1.000 miljard dollar rondt na Apple, Microsoft en Amazon. Die laatste is dat status wel weer kwijtgespeeld en moet tevreden zijn met een beurswaarde van 931 miljard dollar.

In 2010 stond Alphabet zelfs niet in de top tien. Het prijkte toen op een twaalfde plaats met een beurskapitalisatie van 198 miljard dollar. De techholding is in tien jaar tijd in omvang verviervoudigd.

De vijf meest waardevolle Amerikaanse techbedrijven maken 17 procent van de Amerikaanse sterrenkorf S&P500 uit. In 2015 was dat 11 procent, in 2010 minder dan 5 procent.

Op klassementsleider en beursnieuwkomer Saudi Aramco na, is in de top tien geen olie- of nutsbedrijf terug te vinden. ExxonMobil , dat in 2010 nog het grootste Amerikaanse bedrijf was, is teruggevallen naar de 21ste positie met een beurswaarde van 290 miljard dollar.

Ook de banken zijn uit de top tien getuimeld. JPMorgan Chase & Co valt er net buiten, met een beurskapitalisatie van 430 miljard dollar.

Met Nokia en Deutsche Telekom stonden in 2000 twee Europese bedrijven in de top tien, maar ook zij zijn al geruime tijd gedegradeerd. Het grootste Europese bedrijf in 2020 is Nestlé . De Zwitserse voedingsreus bekleedt de 15de plaats met een beurswaarde van 324 miljard dollar.