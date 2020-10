Big tech in uitverkoop

Beleggers zijn behoorlijk van hun melk door de tweede coronagolf die over Europa en de VS rolt. Dat is ook te zien aan de koersenborden in New York, want die zijn grotendeels rood gekleurd. De vrees is dat steeds meer staten hun coronamaatregelen zullen verstrengen in een poging het snel oprukkende virus een halt toe te roepen. Die kunnen een forse klap geven aan de economie, die nog altijd herstellende is van de coronagolf in maart.