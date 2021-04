'Big tech is sterker dan ooit'

Deze week kwamen de grote techbedrijven met hun kwartaalcijfers. 'De waarderingen zijn opgelopen, maar big tech is nog altijd niet te duur', klinkt het bij experts.

'De cijfers van big tech zijn resultaten waar een blind paard de hik van krijgt', zegt Econopolis-analist Marc Langeveld na een week waarin Tesla, Alphabet, Apple, Facebook en Microsoft inzage gaven in de kwartaalcijfers. 'Ik heb het dan over de omzetgroei en de margeontwikkeling. Ook een andere maatstaf waar ik vooral naar kijk, deed het zeer goed: de ontwikkeling van de vrije kasstroom. De grote techbedrijven zijn al cashrijk, dus alles wat extra komt, kan naar de aandeelhouders vloeien.'

Dat gebeurt deze week dan ook. Na veel beter dan verwachte cijfers besloot zowel de techreus Apple als Google-moeder Alphabet de aandeelhouders flink te verwennen. Bij Apple gaat het kwartaaldividend met 7 procent de hoogte in naar 0,22 dollar. Het bedrijf zal ook nog eens voor 90 miljard dollar eigen aandelen opkopen. Ook Alphabet eet zichzelf voor 50 miljard dollar op. Alphabet keert wel geen dividend uit.

'Als je puur naar het rendement op basis van aandeleninkopen en desgevallend dividenden kijkt, dan zit je bij Apple op ruim 4 procent en bij Alphabet op 3 procent', stelt Langeveld. 'Maar ook bij Microsoft komt dat neer op 2 procent per jaar. In een renteloze wereld zijn dat heel aantrekkelijke alternatieven voor een spaarrekening. Vroeger moest je voor je dividendrendement bij telecommers of banken zijn, nu zijn dat de technologiebedrijven.'

Apple, maar vooral Alphabet, trok hoger na de cijfers. 'Bij Alphabet was de groei van de videodienst YouTube opmerkelijk. In het huidige groeitempo zal het tegen het einde van het jaar Netflix kunnen bijbenen', zegt Stijn Plessers, de technologieanalist van KBC Asset Management. 'Bij Apple is naast de hardware ook de verkoop van diensten van belang. Die omzet steeg met 27 procent op jaarbasis. Dat is een versnelling. Het is een goed teken dat klanten binnen het ecosysteem blijven en meer besteden.'

Een negatieve reactie zagen we daarentegen de bij e-autobouwer Tesla ondanks beter dan verwachte cijfers maandag. 'Dat is te begrijpen', legt Langeveld uit. 'Het bedrijf maakte vooral winst dankzij de verkoop van groene certificaten (aan bedrijven die minder ver staan met e-auto's) en aan de verkoop van bitcoins. Maar met elektrische auto's maakt het nog altijd geen winst. Als dat nu niet lukt, hoe moet dat dan over een paar jaar als de concurrentie volop speelt?'

Plessers ziet het anders. 'Ik weet niet of de resultaten van maandag zo belangrijk zijn. De waardering van het bedrijf is vooral gestoeld op de verwachting dat het als eerste met een zelfrijdende auto zal komen. Verder verwacht de markt dat Tesla uitbreidt naar energieopslag en -distributie. Daarnaast is het de bedoeling dat het net als Apple en Google met alle gebruikersdata die het verzamelt nieuwe businessmodellen kan bouwen (bijvoorbeeld verkoop van verzekeringen).'

Ook de softwaregigant Microsoft viel terug na de cijfers. 'De markt keek vooral naar de omzetgroei bij de clouddienst Azure. Die was hoog, maar vertraagde wel', zegt Plessers. Microsoft concurreert met Google Cloud en AWS (van Amazon) om zo veel mogelijk bedrijven die overstappen naar de cloud aan zich te binden.

Facebook kende de positiefste reactie op de cijfers. Het bedrijf van Mark Zuckerberg genoot van stijgende advertentie-inkomsten. 'De koers van Facebook kan nog naar omhoog. Het rendement op de vrije kasstromen van Facebook bedraagt 5 procent voor 2022. Het wordt pas echt duur als je praat over een rendement van slechts 2 tot 2,5 procent', zegt Langeveld.