BinckBank kan markt niet overtuigen

De kwartaalcijfers van de Nederlandse onlinebroker BinckBank vallen niet in de smaak van de beleggers. Het aantal transacties lag in het derde kwartaal met 2,23 miljoen stuks 3 procent lager dan in het tweede kwartaal. Over de eerste negen maanden van 2018 is er wel nog een klim van 29 procent. De makelaar zag echter opnieuw 12 miljoen euro beleggerstegoeden onder beheer wegstromen tot 1,013 miiljard euro.