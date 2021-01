Biocartis beloond voor sterk jaareinde

In 2020 mocht Biocartis 335 nieuwe Idylla minilabo's plaatsen. Daarmee overtrof de groep niet alleen de meest recente neerwaarts bijgestelde doelstelling van 300 plaatsingen van midden 12 november , maar ook de oorspronkelijke doelstelling van 300 tot 350 Idylla's. Het aantal geïnstalleerde instrumenten lag eind vorig jaar op 1.581.

Nog in 2020 heeft Biocartis zijn commercieel cartridgevolume met 31 procent laten groeien, iets meer dan de doelstelling van 30 procent. Toch wijst het management op de zware disruptie in de oncologiemarkt als gevolg van covid19. 'De cijfers en het begeleidend commentaar wijzen erop dat Biocartis veel succes heeft geboekt met de coronatest', zegt Berenberg-analist Michael Healy. Hij hanteert een koopadvies en een koersdoel van 6,50 euro. 'Een mogelijke Amerikaanse FDA-goedkeuring van die coronatest kan het aandeel dit jaar nog een extra boost geven', zegt Healy.

Kaspositie

En eind 2020 lag de kaspositie op 124 miljoen euro, terwijl de meest recente raming 120 miljoen euro bedroeg. Dat was het derde cijfer dat in het persbericht van Biocartis vermeld stond. Voor de volledige jaarcijfers is het wachten op 25 februari.