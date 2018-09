Biocartis krikt jaarprognose licht op

De specialist in zaklabo's heeft sterke groei nodig om eindelijk zicht te krijgen op winst.

Biocartis , de specialist in zaklabo's voor snelle medische diagnoses, heeft er een beter dan verwacht eerste jaarhelft opzitten. Biocartis installeerde 149 nieuwe Idylla-zaklabo's, waardoor er per eind juni in de wereld 796 van die labo's geïnstalleerd waren.

De groei komt volgens het bedrijf vooral van Europa, maar de Verenigde Staten tekenden niettemin voor één derde van de groei. Die passage is geen toeval: beleggers kijken vooral naar de verkoopscijfers in de VS, veruit de meest lucratieve medische markt ter wereld.

Voor heel 2018 verhoogt het Mechelse bedrijf nu zijn prognoses: over heel het jaar zal het aantal nieuw geïnstalleerde zaklabo's aan de bovenkant van de eerder aangegeven vork van 250 à 275 stuks uitkomen, tot 925 stuks.

Dat cijfer is belangrijk: Biocartis moet met Idylla zo snel een zo groot mogelijk 'ecoysteem' uit te bouwen. Het aandeel Biocartis staat namelijk al een tijdje onder druk, mede door tegenvallende prognoses voor Idylla eerder dit jaar.

Ecosysteem

Vergelijk het met Apple en de iPhone: hoe meer hardware Biocartis aan ziekenhuizen weet te slijten, hoe meer recurrente inkomsten het diagnosebedrijf kan halen uit de verkoop van 'apps' ofte patronen om tests uit te voeren. De verkoop van die partronen - testdoosjes met weefsel van van de patiënt die de dokter in het apparaat moet steken - verdubbelde over de eerste jaarhelft tot ongeveer 58.000 stuks.

Toch is Biocartis nog een eind verwijderd van winst: de omzet steeg weliswaar 83 procent naar 12,7 miljoen euro, maar dat is nog ruim onvoldoende om de 10 procent hogere werkingskosten van 33 miljoen te compenseren. Gevolg: operationeel verloor het bedrijf ruim 21 miljoen euro in de eerste jaarhelft. De intussen ex-voorzitter Rudi Mariën ergerde zich vorig jaar na aan de aanhoudende verliezen.

In afwachting van rendabele groei 'verbrandt' het bedrijf dus nog altijd cash en moet het regelmatig vers geld ophalen. Eind dit jaar verwacht Biocartis nog 50 à 55 miljoen cash te hebben, tegen 91 miljoen per eind juni. Dat is iets somberder dan verwacht: begin dit jaar rekende Biocartis nog op 50 à 60 miljoen cash eind 2018.