Biocartis lost prognoses voor 2018 in

De specialist in snelle medische diagnose verkocht meer zaklabo's dan verwacht. Dat is belangrijk bij de uitbouw van een 'ecosysteem' en - op termijn - de eerste winst.

Biocartis , de specialist in Idylla-zaklabo's voor snelle medische diagnose, heeft de doelstellingen voor 2018 ingelost of overtroffen. Biocartis installeerde over boekjaar 2018 326 Idylla-zaklabo's, een stuk meer dan de meest recente ambitie van 300 stuks. Daardoor heeft Biocartis nu wereldwijd 970 zaklabo's geïnstalleerd.

Dat cijfer is belangrijk: Biocartis moet met Idylla zo snel mogelijk een zo groot mogelijk 'ecoysteem' uitbouwen. Vergelijk het met Apple en de iPhone: hoe meer hardware Biocartis aan ziekenhuizen weet te slijten, hoe meer recurrente inkomsten het diagnosebedrijf kan halen uit de verkoop van 'apps' ofte patronen om tests uit te voeren.

-18% Een moeilijk beursjaar 2018 Biocartis verloor afgelopen beursjaar bijna een vijfde van zijn beurswaarde

De verkoop van die partronen - testdoosjes met weefsel van van de patiënt die de dokter in het apparaat moet steken - steeg over 2018 jaar op jaar met 87 procent tot 133.000 stuks. Dat is in lijn met de prognose voor 130.000 à 135.000 stuks.

De kaspositie beliep per 31 december 64 miljoen euro, iets beter dan het streefdoel van 55 miljoen euro.

Ongeduld

Het nieuws is een opsteker, aangezien het aandeel Biocartis er een ontgoochelend 2018 heeft opzitten. Vrijdag sloot Biocartis op 9,9 euro, ruim onder de 11,50 euro waartegen het bedrijf in het voorjaar van 2015 naar de beurs van Brussel trok.

Eén van de redenen voor het ongeduld bij beleggers, is dat Biocartis tot het 'ecosysteem' voldoende recurrente inkomsten oplevert nog stevig verlieslatend is. Operationeel verloor het bedrijf ruim 21 miljoen euro over de eerste jaarhelft van 2018. De intussen ex-voorzitter Rudi Mariën ergerde zich in 2017 aan de aanhoudende verliezen.

Op volledige cijfers over 2018 - en doelstellingen voor 2019 - is het wachten tot 28 februari. In afwachting van rendabele groei 'verbrandt' het bedrijf nog altijd cash en moet het regelmatig vers geld ophalen, zoals in het najaar van 2017. De 64 miljoen cash oogt comfortabel, maar is een stuk minder dan de 91 miljoen eind juni.