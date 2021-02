Biocartis mikt op stevige groei dankzij covidtesting

Biocartis stelt een versnelling van zijn groei in het vooruitzicht maar koppelt die aan de mate waarin het aantal coronatesten op peil blijft. Het Mechelse diagnosticabedrijf komt aan de aftrap met een hoger dan verwachte kaspositie.

Hoe cynisch het mag klinken, Biocartis heeft veel te winnen bij corona. Via minilab Idylla werd in 2020 een test ontwikkeld om covid19 op te sporen. Dat leverde extra verkoopsvolumes op en die waren welkom. De volumes in kankeronderzoek groeiden immers maar matig doordat patiënten moeilijker toegang hadden tot ziekenhuizen en onderzoeken uitstelden.

Voor het huidige jaar koppelt Biocartis zijn lot dan ook aan het verdere verloop van de pandemie. Het mikt op een versnelde groei van 40-60 procent voor zijn cartrigdevolumes. 'De bovenkant van die vork kan enkel bereikt worden 'indien de vraag naar covidtesten op peil blijft', aldus het persbericht. De cartridges zijn de grote drijfveer van de groei. De zaklabo's zelf zouden stagneren: daar mikt Biocartis opnieuw op 300 tot 350 nieuwe installaties. Het hoopt het jaar af te sluiten met 50 miljoen euro in kas.

bio

Begin januari kwam Biocartis al met de mededeling dat het voor 2020 zijn pre-pandemiedoelstelling had behaald, en bevestigt dat nu in de cijfers. Het aantal verkochte cartrigdes, de wisselpatronen waarmee Idylla werkt, steeg met 31 procent tot 230.000, een tikje hoger dan de doelstelling. Ook het aantal geïnstalleerde Idylla's ligt met 335 boven de in november verlaagde doelstelling en komt uit op de doelstelling die Biocartis zich voor de pandemie had opgelegd.