Biocartis op pechstrook van - even haperende - beursrally

De Europese beurzen zagen eerdere winsten wegsmelten door een verkoopgolf in New York. Biocartis kon geen munt slaan uit de halfjaarcijfers, ondanks lovende analistencommentaren.

De handelsdag begon optimistisch omdat beleggers steeds meer lijken in te zetten op een economisch herstel in V-vorm. De Europese beurzen trokken aanvankelijk mooi hoger, maar in de late namiddag keerde het tij. Wall Street opende in het rood en een verkoopgolf rolde over de techaandelen. Die golf sleurde Europa mee en de Euro Stoxx 50 eindigde 1 procent in de min.

De Bel20 verloor 0,9 procent tot 3.327,19 punten. De grootste verliezen onder de Bel20'ers waren voor UCB (-3,3%), Galapagos (-3%) en Argenx (-2,5%).

Op de brede markt was er aandacht voor Biocartis na de halfjaarcijfers. De essentie was dat de Mechelse diagnosespecialist weer durft de in april ingeslikte jaarprognose voor 2020 uit te spreken: een volumegroei van zo'n 30 procent, wat het aantal nieuw geïnstalleerde Idylla-zaklabo's op 300 à 350 zou brengen. Merk op dat het midden van die vork nog altijd lager is dan de 337 stuks in 2019.

Biocartis maakt draagbare labo's die snel en accuraat DNA-mutaties in kaart brengen voor diagnoses. De tests gebeuren door cartridges, een soort plastic cassette met bloed of weefsel, in dat Idylla-labo te stoppen. Een snelle uitbouw van het Idylla-ecosysteem is noodzakelijk om via de recurrente verkoop van cartridges voor die labo's rendabel te worden.

Vertrouwen

De analisten reageerden tevreden. KBC Securities: 'De herinvoering van de jaarprognose is een duidelijk teken van vertrouwen. Het is een sterk rapport, waardoor het koopadvies en het koersdoel van 8 euro behouden blijven.'

Degroof Petercam: ‘De impact van het coronavirus lijkt in de eerste jaarhelft kleiner dan verwacht. Voor het eerst zien we de gemiddelde verkoopprijs van een cartridge stijgen naar 120 euro, tegenover 104 euro over de eerste helft van 2019. Deze trend zien we voor het eerst sinds de lancering in de VS. Bovendien gelooft het management dat Biocartis 250 Idylla-labo's kan verkopen in de tweede helft van 2020. Dat is een record.' Analist Thomas Guillot is wel voorzichtiger in zijn advies: houden en een koersdoel van 5 euro.

Ook beleggers kijken de kat uit de boom. Het aandeel verloor 3,2 procent tot 4,86 euro.

VGP gaf 4,4 procent prijs tot 117,20 euro. De vastgoedontwikkelaar verkocht woensdag 929.153 bestaande aandelen tegen 117,50 euro per aandeel. Dat is een korting van 4,16 procent op de koers van VGP net voor de opschorting van het aandeel. Gezien de omvang van de operatie is de korting beperkt. Met de transactie haalt VGP 109 miljoen euro op, zonder rekening te houden met de kosten.

Beste idee

Nog in de vastgoedsector kreeg WDP een lovend analistencommentaar. In een lijvig rapport over de 'beste ideeën' in de Europese vastgoedsector handhaaft Morgan Stanley het koopadvies voor de specialist in logistiek vastgoed. Het koersdoel van 33 euro ligt 20 procent boven de marktconsensus, het strafste koersdoel van het beurshuis voor de sector.