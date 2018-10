Biotechbedrijf Curetis haalt 20 miljoen op in de VS

Curetis , een van oorsprong Duits biotechbedrijf, is de grootste stijger op de Brusselse beurs. Dat lijkt vooral een opluchtingsrally. De ontwikkelaar van het mini-diagnoselabo Unyvero kwakkelt al jaren en noteert meer dan 60 procent onder de intekenprijs van bij de beursgang in november 2015 (10 euro).

Het Amerikaanse fonds Yorkville Advisors stopt het Duitse bedrijf tot 20 miljoen euro toe via de uitgifte van converteerbare obligaties. Dat zal in verschillende tranches gebeuren, gespreid over 36 maanden, waarvan de eerste tranche van 3,5 miljoen euro reeds verzekerd is. 'Dit geeft ons extra flexibiliteit om onze verkoop- en onderzoeksplannen uit te voeren', klinkt het.