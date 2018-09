Biotechbedrijf Kiadis trekt spurtje

Beurshuis KBC Securities oordeelt dat het aandeel in de komende 12 maanden kan verdubbelen.

'Een ondergewaardeerde leider in de wereld van transplantatiegeneeskunde', luidt de titel van het uitgebreide en bijzonder positieve analistenrapport.

Het beurshuis verwacht dat het eerste medicijn van Kiadis nog dit jaar (in het vierde kwartaal dus) groen licht zal krijgen van het adviescomité van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). 'Kiadis staat aan de vooravond van een transformatie', klinkt het.

Nu de eerste verkopen in zicht zijn, pakt KBC Securities uit met een koopadvies voor het biotechaandeel dat sinds de beursgang in de zomer van 2015 al grote bokkesprongen heeft gemaakt en vorig jaar nog wurgrentes moest betalen om te overleven. Het aandeel noteert ondanks de sprong van vandaag nog altijd onder de intekenprijs van goed drie jaar geleden, 12,50 euro .

Het koersdoel bedraagt 20,50 euro, het dubbele van de slotkoers van dinsdagavond. Kiadis heeft zijn hoofdkwartier en hoofdnotering in Amsterdam, maar (ook) een notering in Brussel.

Transplantaties

Kiadis ontwikkelde een technologie (ATIR101) die de slaagkans vergroten van stamceltransplantaties bij onder andere leukemiepatiënten. Kiadis gaat de stamcellen van donoren op zo'n manier behandelen om het risico op afstotingsverschijnselen te minimaliseren.

499 Piekomzet Analisten verwachten dat het Kiadis-medicijn tegen 2029 een piekomzet van 499 miljoen euro zal halen.

Hoewel concurrenten gelijkaardige technologie aan het testen zijn en ook al op de markt hebben, verwacht KBC Securities dat Kiadis een marktaandeel van 25 (in de VS) tot 30 (in Europa) procent kan halen.

De resultaten van een fase2-studie met 23 patiënten waren dan ook overtuigend. Als alles volgens schema verloopt, zal Kiadis zijn eerste omzet boeken in 2019. Tien jaar later zou de omzet moeten pieken op 499 miljoen euro.

Maar het beurshuis zet daar meteen een kanttekening bij. In de VS zal Kiadis het dossier pas binnen enkele jaren neerleggen bij de FDA, als de resultaten van een lopende fase 3-studie met 250 patiënten bekend zijn. Binnen die studie zal het bedrijf zijn eigen technologie 'head to head' evalueren tegenover wat nu de standaardbehandeling is in de VS. 'De uitkomst van die studie kan de marktaanvaarding aanzienlijk beïnvloeden', klinkt het.

120.000 Duur medicijn KBC Securities verwacht dat het middel van Kiadis 120.000 euro per patiënt zal kosten in Europa.

ATIR110 wordt allesbehalve een goedkope behandeling. KBC Securities rekent op 120.000 euro per patiënt in Europa, en zelfs 150.000 euro in de VS.