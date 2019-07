Biotechinvesteerders scheiden het kaf van het koren

Bedrijven met een kapitalisatie boven de 200 miljoen euro staan gemiddeld 5 procent in de winst. Maar biotechbedrijven met een lagere beurswaarde blijven in de uitverkoop staan en moesten in de eerste jaarhelft gemiddeld 12 procent verlies slikken. ‘Nooit eerder zagen we die ontkoppeling zo duidelijk’, zegt Meunier. ‘Niet lang geleden zagen investeerders de biotechsector als een geheel, maar nu zoeken ze de echte kampioenen uit’.