Bitcoin kent slechtste week sinds maart

De correctie voor bitcoin komt in een periode van algemene marktvolatiliteit op de wereldbeurzen. Een sterke opflakkering van de langetermijnrentes dwingt traders om hun posities tegen het licht te houden en af te stemmen op een hogere inflatie. Dat zorgt voor stevige verkoopsdruk op technologie-aandelen . Tesla leverde in de voorbije week 11 procent in.

'Risicovolle activa krijgen momenteel een klap. We zien techaandelen slippen en cryptovaluta volgen, zegt Vijay Ayyar, hoofd van Asia Pacific voor cryptocurrency exchange Luno in Singapore. 'De dollar wordt sterker, wat een goede indicatie is om een verdere ​​daling van bitcoin en andere crypto's te verwachten'.

Cathie Wood, de beheerder van Ark Investment Management zei later in een interview dat ze 'erg positief was over Bitcoin', maar maakte niet bekend of Ark een aankoop had gedaan. Eerder deze week zei Bill Gates zei dat hij geen fan was van bitcoin. Minister van Financiën Janet Yellen zei dan weer dat het token een 'uiterst inefficiënte manier was om transacties uit te voeren'.