Bitcoin omarmd door Amerikaanse bank

Wall Street wint terrein. Ook Bank of New York Mellon accepteert bitcoins, net als een reeks andere bedrijven. Pepsico weet niet te profiteren van prima resultaten.

De Amerikaanse beurzen gaan licht hoger, nu beleggers de hoge waarderingen afwegen tegen het positieve nieuws rondom de uitrol van de coronavaccins en het Amerikaanse stimuluspakket van president Joe Biden.

De Dow Jones wint rond 17.00 uur 0,2 procent.

Bitcoin

Manipuleert Musk de bitcoin?

Nadat Tesla onlangs bekend heeft gemaakt dat het 1,5 miljard dollar aan bitcoins heeft gekocht en nadat CEO Elon Musk de munt actief heeft gesteund (zie video) op Twitter is er nu al een reeks bedrijven die de bitcoin lijken te omarmen. Donderdag is het Bank of New York Mellon.

'We zijn trots om de eerste bank te zijn die plannen aankondigt om een geïntegreerde dienst aan te bieden voor digitale activa', zegt Roman Regelman, het digitale hoofd van de bank. 'Groeiende vraag naar digitale activa vanuit onze klanten en duidelijkere regulering zorgen ervoor dat er enorme kansen zijn voor ons om onze huidige dienstenaanbiedingen te verlengen naar deze nieuwe opkomende markt.'

Woensdag kondigde ook al de creditcardreus Mastercard aan dat hij dit jaar het gebruik van bepaalde cryptomunten in zijn betalingsnetwerk zal ondersteunen. Ook zei de financiële topman van Twitter, Ned Segal, woensdag dat hij overweegt bitcoins te kopen. 'Als mensen echt vragen om transacties met ons te doen in bitcoin, moeten we overwegen of we geen bitcoins op onze balans willen hebben.'

De bitcoin stijgt meer dan 6 procent tot boven 48.000 dollar. Daarmee is de munt op weg om de 50.000-dollargrens te doorbreken.

Pepsico

Pepsico gaat 0,7 procent lager nadat het nochtans met prima kwartaalcijfers is gekomen. De fabrikant van onder andere het bekende drankje Pepsi Cola zag de omzet in het vierde kwartaal met 8,8 procent groeien tot 22,5 miljard dollar. De winst per aandeel klom met 5 procent tot 1,33 dollar.

We gingen goed het jaar uit. Ramon Laguarta CEO Pepsico

De resultaten waren beter dan analisten hadden verwacht. De winst werd volgens de groep aangestuwd door de sterke omzetstijging, maar ook doordat de onderneming efficiënter kon werken waardoor kosten werden bespaard. Het bedrijf gaf daarnaast minder uit aan reclames en marketing, maar moest wel meer geld neertellen voor de grondstoffen die het inkocht.

Verder laat Pepsico weten dat het zijn jaarlijkse dividend met 5 procent opschroeft naar 4,30 dollar per aandeel. Volgens CEO Ramon Laguarta is daar ruimte voor nu de onderneming het jaar sterk heeft geëindigd. 'We gingen goed het jaar uit in een kwartaal waarin onze wereldwijde dranken meer werden verkocht en ook onze wereldwijde voedingsactiviteiten weerbarstig bleven.'

Voor 2021 gaat Pepsi uit van een autonome omzetgroei van ongeveer 5 procent en de winst per aandeel zal met 5 tot 9 dollarcent aanzwellen. Daarnaast legt het bedrijf zijn aandeelhouders dit jaar nog eens extra in de watten door voor ongeveer 100 miljoen dollar aan aandelen in te kopen.

Kraft Heinz

Kraft Heinz , het voedingsconcern dat voor meer dan een kwart in handen is van Berkshire Hathaway, doet zijn notenactiviteiten van de hand. De producten van merken als Planters en Corn Nuts worden overgenomen door Hormel Foods voor 3,35 miljard dollar. Het is de bedoeling de deal in het eerste halfjaar van 2021 af te ronden.

In het vierde kwartaal overtrof de verkoop van Kraft Heinz de verwachtingen. De omzet groeide met 6,2 procent tot 6,94 miljard dollar. Analisten hadden 6,82 miljard verwacht volgens Refinitiv. Tijdens de lockdowns in het vierde kwartaal kochten mensen meer verpakte maaltijden, snacks en specerijen.