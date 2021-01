BlackRock verpulvert voor zesde keer op rij winstprognoses

BlackRock, ’s werelds grootste vermogensbeheerder, zorgde voor een prima startschot van het Amerikaanse resultatenseizoen. De Amerikaanse presidentsverkiezingen en de vaccinrally leidden in het vierde kwartaal tot meer activiteit op de financiële markten, wat in hogere vergoedingen resulteerde. De beurzenklim trok bovendien meer klanten en meer investeringsgeld aan, zodat het beheerd vermogen van BlackRock een record bereikte.

In het vierde kwartaal realiseerde BlackRock een aangepaste nettowinst van 10,18 dollar per aandeel. Dat is duidelijk meer dan de 9,14 dollar waar analisten op rekenden. Het is al het zesde kwartaal op rij dat de winst hoger uitkomt dat de verwachtingen.

Recordvraag

De activa onder beheer zwollen op 31 december aan tot 8.680 miljard dollar. Dat is een forse stijging tegenover een jaar eerder, toen BlackRock 7.430 miljard dollar beheerde. De netto-instroom in het vierde kwartaal bedroeg maar liefst 126,93 miljard dollar.

'We zagen een recordvraag van klanten naar onze producten in actief aandelenbeheer, in duurzame beleggingen, in cash en in alternatieve beleggingen', zei CEO Larry Fink. De vergoedingen die BlackRock opstreek, klommen in het vierde kwartaal jaar op jaar met 13 procent.