Blancochequebedrijven, de beurshype van 2020

De beursintroducties van die blancochequebedrijven haalden sinds begin dit jaar al bijna 70 miljard dollar op, blijkt uit cijfers van de dataleverancier Refinitiv. Dat is vier tot vijf keer zoveel als in 2019.

SPAC's zijn vooral in Wall Street populair, maar ook in Europa groeit hun aantal. Enkele ondernemers introduceerden woensdag met 2MX Organic voor de tweede keer een blancochequebedrijf op de beurs van Parijs. Beleggers hopen via die vehikels veel geld te verdienen als de initiatiefnemer erin slaagt een succesvolle overname te doen. De lage rente zet hen ertoe aan meer risico's te nemen.

Investeringsfondsen kunnen via een SPAC gemakkelijk meerwaarden verzilveren door een bedrijf naar de beurs te brengen via een fusie met een lege beursschelp. Ze omzeilen zo de omslachtige weg van een klassieke beursintroductie, omdat ze geen uitgebreid prospectus moeten opstellen. Een recent voorbeeld is de beursnotering van de Britse fintechspeler Paysafe via een fusie met een blancochequebedrijf van de miljardair Bill Foley.