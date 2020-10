Blijft ASML doorstomen?

De Veldhovense chipmachinefabrikant weet ondanks de coronacrisis de verkopen op peil te houden. Analisten voorzien een gunstig jaareinde.

Woensdag komt het meest verhandelde aandeel op Euronext, het Veldhovense ASML , om 7 uur met zijn kwartaalupdate. De analistenconsensus gaat ervan uit dat de omzet van de chipmachinebouwer in het derde kwartaal op 3,7 miljard euro is uitgekomen. Dat zou een stijging met 23 procent zijn tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De omzetverwachting van ING-analist Marc Hesselink ligt in lijn met de consensus. 'Maar voor het vierde kwartaal zijn we optimistischer. In het tweede kwartaal zei ASML dat het vierde kwartaal een goed kwartaal zou zijn met 3,7 miljard euro aan omzet. We denken aan 3,9 miljard euro', zegt Hesselink. 'Maar er is wel een risico dat delen van de omzet pas in 2021 worden geboekt als het bedrijf de machines niet op tijd kan leveren, zoals in eerdere kwartalen is gebeurd.'

Videoboodschap

In de marge van de resultaten over het tweede kwartaal zei CEO Peter Wennink in een videoboodschap dat ASML dit jaar zal groeien. 'Het orderboekje staat voor bijna 10 miljard euro gevuld. We kunnen met zekerheid stellen dat 2020 voor ons een groei-jaar wordt.' Wennink zei ook dat de activiteiten opnieuw in een normaal tempo zaten. 'In de eerste helft van het kwartaal was er absenteïsme en druk op onze waardeketen', stelde hij. 'Maar daarna kwam een inhaalbeweging en nu draaien we weer normaal.'

Volgens Hesselink zal meer en meer van de focus van beleggers komen te liggen op 2021. 'Daar is de visibiliteit lager door de onduidelijkheid over het herstel van de geheugenchips. Toch zijn we met onze verwachtingen optimistischer dan de markt omdat we geloven dat de onderliggende trend van technologietransities intact blijft.' De analist denkt daarnaast dat de nieuwe generatie EUV-systemen, waarmee zeer hoogwaardige chips geproduceerd worden, verkocht kunnen worden tegen hogere prijzen en hogere marges.' De analist verwacht een omzet van 16,2 miljard voor het volledige boekjaar 2021.

Coronaproof

ASML lijkt goed weerbaar tegen de coronacrisis. KBC Securities noemde het bedrijf onlangs een covidproof aandeel. 'Je zou verwachten dat de vraag naar chips door de economische groei gedreven wordt', zeggen de analisten. Een chipmaker zou dan juist kwetsbaar zijn in de coronacrisis. 'Maar ASML is de enige aanbieder van de belangrijke EUV-systemen, waarmee hoogwaardige chips vervaardigd worden. We denken dat de uitrol van EUV een sterke aandrijver van de groei zal zijn tot na het volgende decennium.'